El BNG dice que Galicia tendría "3.500 millones de euros más" para blindar servicios públicos con un concierto económico

Pide a PP, En Marea y PSdeG que "no hipotequen" el futuro de los gallegos siguiendo "un modelo injusto, discriminatorio y centralista"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha defendido este sábado que Galicia dispondría de "3.500 millones de euros más" para "blindar los servicios públicos y mejorar la sanidad y la educación", así como para impulsar "políticas de modernización del país", con un concierto económico gallego.

Durante una jornada de trabajo, la portavoz nacional del Bloque ha apostado, una vez más, por un nuevo modelo de financiación para Galicia: "Un modelo de concierto económico que nos permita responsabilizarnos de nuestro presente y de nuestro futuro", ha subrayado la parlamentaria nacionalista, justo antes de cargar contra el actual modelo, que ve "centralista".

En esta línea, ha explicado que un concierto económico brindaría a los gallegos la capacidad de controlar el dinero que pagan en impuestos. "Esto significaría que, como mínimo, dispondríamos de 3.500 millones de euros más para blindar los servicios públicos", ha relatado.

De igual modo, ha hecho hincapié en que este concierto económico también permitiría a la Comunidad disponer de instrumentos para aplicar una fiscalidad "justa", para que "pague más quien más tiene". "Nosotros tenemos muy claro que Galicia es una nación. Confiamos en el potencial de Galicia y no compramos la falsa idea de que vivimos de la solidaridad del Estado", ha remarcado Pontón, quien considera que esta comunidad "nada le debe al Estado" sino que, a su juicio, es el Estado quien tiene "una deuda con los gallegos y gallegas".

A continuación, ha precisado que, si se analizan los datos oficiales del sistema de financiación, se puede observar como en la última liquidación hecha pública --corresponde a los datos del año 2014-- Galicia aportó al Estado "más de 11.000 millones de euros" por la vía de los impuestos. "Mientras, el Estado, por el sistema de financiación, simplemente le transfirió a nuestro país 7.034 millones de euros", ha denunciado la diputada del Bloque.

CUPO DE EUSKADI

En este sentido, ha indicado que, si se tiene en cuenta cómo se calcula en este momento el cupo que paga Euskadi al Estado, entonces la aportación que Galicia tendría que hacer al Estado "sería de 630 millones de euros". "De ahí nos sale la cifra de que tendríamos, para desarrollar nuestro país, más de 3.500 millones de euros", ha calculado.

Con esta cifra, ha asegurado, la Xunta no tendría que haber provocado "recortes tan importantes en la sanidad, en la educación y en la dependencia". "Además, la Xunta no tendría que haber recurrido a una deuda que tiene unas cifras absolutamente preocupantes en nuestro país. Estamos destinando [...] aproximadamente 20 euros de cada 100 que gasta la Xunta a pagar deuda", ha lamentado, justo antes de remarcar que, con este concierto económico, Galicia no tendría que haber recurrido al endeudamiento, que ve "culpa" de Feijóo.

"Solo desde una mentalidad colonial se puede decir que Galicia sale perdiendo con el concierto económico", ha aseverado Pontón, quien ha pedido a PP, En Marea y PSdeG que "no engañen a los gallegos" sobre "la capacidad" que Galicia tiene "como país" y que "no hipotequen" el futuro de los gallegos y gallegas siguiendo "un modelo injusto, discriminatorio y centralista". Y es que, en su opinión, este último está privando a los ciudadanos de "recursos muy importantes".

Por ello, ha solicitado a estos tres partidos que "bajen de un tren" que, a su juicio, "conduce" a los gallegos y gallegas a "la irrelevancia política". "Avancemos en un pacto de país en un tema clave como es el modelo de financiación", ha zanjado.

ACABAR CON EL "EXPOLIO"

Asimismo, ha apostado por acabar con el "expolio", pues ha lamentado que hay muchas empresas que "viven de los recursos y del trabajo en Galicia" pero, finalmente, "acaban pagando sus impuestos en Madrid".

La portavoz nacional también ha lanzado un dardo a los populares al referirse a la "supuesta bajada de impuestos" que proclama este partido: "El PP fue quien más subió los impuestos y de una manera injusta en los últimos tiempos. Ahí tenemos la subida del IVA, que pagan tanto una persona que está desempleada como un multimillonario", ha denunciado.

Este encuentro realizado en la sede del Bloque es el primero que la organización frentista ha organizado en materia de financiación. Y es que Pontón ha precisado que su partido impulsará una campaña social a favor de un concierto económico gallego y en contra del actual modelo "centralista y discriminatorio".

CAMPAÑA SOCIAL

Se trata de una campaña, ha explicado, que se trasladará a los ayuntamientos. Pero además, se desarrollarán encuentros con organizaciones sociales. "Nuestras posiciones no están determinadas por lo que quiera Feijóo", ha remarcado la parlamentaria del Bloque, justo antes de argumentar que, si fuese así, entonces Galicia no podría "aspirar a nada". "Sólo a las migajas", ha censurado.

Asimismo, la portavoz del Bloque ha defendido la constitución de una comisión de estudio en el Parlamento gallego sobre el modelo de financiación.