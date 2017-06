Baldoví valora la labor de Compromís para pedir inversión:"Solo por ser en Madrid una mosca cojonera, ya tiene utilidad"

Etiquetas

El diputado censura junto a los representantes de la coalición en València la "discriminación sistemática" a los valencianos

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha destacado este viernes la labor que lleva a cabo esta coalición para reclamar inversiones del Gobierno dirigidas a los valencianos y censurar la "discriminación sistemática" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) hacia la Comunitat. Así, ha resaltado la "utilidad" de esta formación y ha valorado el "debate" que ha generado para "llevar a la luz" que "las inversiones territorializadas" para esta autonomía "siempre han estado por debajo".

"Solo por el hecho de que haya en Madrid una mosca cojonera como Compromís, Compromís ya tiene utilidad", ha afirmado Baldoví en la rueda de prensa que ha ofrecido esta jornada en València junto al portavoz del grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de esta ciudad, Pere Fuset, para criticar el trato "discriminatorio" de los PGE hacia los valencianos.

"Algunos cuestionan la utilidad de Compromís. Si Compromís no estuviera allí --en el Congreso-- la discriminación de los presupuestos no hubiera salido al debate" porque "PP y Cs no hubieran sacado" la "discriminación sistemática" hacia València y el resto de la Comunitat en las inversiones del Estado, ha manifestado el diputado nacional.

De este modo, ha insistido en la "utilidad" de su coalición para abrir el "debate en la sociedad valenciana" y ayudar a que surja "un hecho que sistemáticamente se ha producido". "La inversión son puestos de trabajo que en València no se producen e ingresos que podrían tener las empresas valencianas. La inversión es el pan de los valencianos", ha señalado. "Hemos generado ese debate y lo seguiremos generando, seguiremos reclamando", ha agregado Baldoví.

El responsable de Compromís ha confiado en que ese debate y las reivindicaciones de su grupo ayuden a que al elaborar "los próximos PGE" los miembros del PP "se lo piensen a la hora de poner a los valencianos a la cola y de seguir paralizando proyectos de la Comunitat" que de llevarse a cabo podrían hacerla "más competitiva". "Los valencianos necesitamos inversiones porque somos ciudadanos del Estado y la Constitución dice que tenemos las mismas oportunidades" que otros territorios, ha dicho.

Joan Baldoví ha lamentado que en el Congreso haya quien echa "la culpa" a Compromís por el resultado de los PGE de 2017 para los valencianos y que le replique que si los quería mejores que hubiese "negociado" con el Gobierno. "Aprueban ellos los presupuestos y la culpa de que aquí no haya inversión la tengo yo que los he rechazado", ha censurado, al tiempo que ha criticado que los diputados valencianos del PP y de Ciudadanos (Cs) "no hayan apoyado" las enmiendas a favor de los valencianos.

COMPRAR SU ESTABILIDAD

"La responsabilidad para quien la tenga", ha subrayado el portavoz de Compromís, que ha señalado que "no se entiende" que los valencianos de PP y Cs en el Congreso no respalden "enmiendas en clave valenciana". "Con la sonrisa en la boca Elena Bastidas (PP) y Toni Cantó (Cs) no han tenido inconveniente de aprobar enmiendas de Navarra, País Vasco o Asturias y con la misma satisfacción han tumbado enmiendas valencianas", ha manifestado Baldoví en ese sentido.

El portavoz de Compromís ha considerado que con la negociación y aprobación de los PGE de este año el "criterio" seguido por "Rajoy y el PP" ha sido "comprar, con dinero de todos, su estabilidad" en el Gobierno. Joan Baldoví ha insistido en que con el PP se ha constatado año tras año que las cuentas de la administración central están "sistemáticamente por debajo" de lo necesario para los valencianos.

El diputado nacional ha afirmado que la Comunitat es "de las peores financiadas del Estado" y ha indicado que si este "tiene que tener una función redistribuidora de la riqueza, ni en estos presupuestos ni en los cinco que los han precedido lo ha conseguido". Tras la aprobación de los PGE de 2017, Baldoví ha asegurado que la labor de Compromís será seguir reivindicando inversiones para los valencianos e "insistir" para que se materialicen.

FORMA "ANTIGUA Y CADUCA"

Joan Baldoví ha estimado "antigua" y caduca" la "forma de hacer los PGE" del Gobierno que preside Rajoy y ha afirmado que no puede mantenerse de ese modo "si queremos ser un país moderno" porque "las inversiones se deben hacer con criterios de retorno económico o social".

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València ha coincidido con Baldoví en lamentar la "discriminación sistemática" de los PGE hacia esta ciudad y en considerarla "inaceptable". No obstante, ha valorado que frente a lo que sucedía antes, ahora hay en la capital valenciana y en el resto de la Comunitat "instituciones que alzan la voz y denuncian esa discriminación que lo que hace es crecer las desigualdades".

"Se ofrece un discurso que rompe España con estos PGE y se discrimina en función del lugar en el que han nacido los ciudadanos", ha criticado Pere Fuset, que ha censurado que esas cuentas "empobrecen" a los valencianos. "Es momento de que los valencianos se levanten , planten cara y todos a una pidan acabar con una situación que afecta a nuestra economía, a los puestos de trabajo y a los elementos de dinamización económica", ha dicho.

"VERGÜENZA"

El edil ha manifestado que "si el PP quiere castigar a alguien que lo haga con los suyos", tras lo que ha mencionado a los nueve ediles del grupo municipal del PP en València investigados en el caso Taula. Asimismo, ha preguntado a los representantes de este partido y de Cs en el Congreso si no les da "vergüenza rechazar las enmiendas que defienden los intereses de los valencianos".

Pere Fuset se ha referido a inversiones en las que se muestra la "discriminación" de los PGE hacia los valencianos como las recogidas para el transporte público metropolitano, las cercanías, los puertos, los museos, espacios culturales como el Palau de les Arts o el Corredor Mediterráneo. "Nos dejan fuera de muchas inversiones, parece que el Gobierno central quiere expulsar a los valencianos, ha censurado el concejal, que ha subrayado que hay decisiones que "afectan al futuro" de los valencianos.