Barcelona reclama al Govern que la futura ley de Comercio no invada competencias municipales

Colau rechaza la posibilidad de que la Urbana vaya equipada con pistolas Taser

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes por unanimidad una proposición con contenido de declaración institucional del PSC que insta al Parlament a garantizar que la futura Ley de comercio, servicios y ferias respete el régimen especial comercial de la capital catalana.

La concejal del PSC Carmen Andrés ha reclamado que se respete y reconozca la especificidad que atribuye la Carta Municipal a la ciudad en materia de comercio, y ha manifestado "la inquietud y malestar" que provoca que el Govern no haya incluido la totalidad de las propuestas presentadas por el Ayuntamiento.

Raimond Blasi (CiU) ha defendido que la capital catalana tiene un modelo propio de comercio, y ha prometido trasladar a los diputados del Parlament las inquietudes del pleno, mientras que Carina Mejías (C's) ha alertado de que se trata de un "conflicto de competencias" entre la Generalitat y el Ayuntamiento.

La concejal de ERC Trini Capdevila ha afirmado que el nuevo proyecto debe reconocer la autonomía del Ayuntamiento, mientras que Javier Mulleras (PP) ha criticado que el Gobierno municipal no se ha quejado con "suficiente energía" ante la invasión de competencias de la Generalitat, según él.

Josep Garganté (CUP) ha observado que la expansión de los centros comerciales en la ciudad ha ido en contra de los ejes comerciales de proximidad, y el concejal de Empresa y Turismo, Agustí Colom, ha expresado que la Generalitat está obligada a aceptar la especificidad de Barcelona.

CIUDAD DE TANTEO Y RETRACTO

El primer pleno del año también ha aprobado una propuesta de ERC para declarar Barcelona ciudad de tanteo y retracto, de modo que el Ayuntamiento tenga prioridad a la hora de adquirir edificios enteros y solares vacíos antes de que los propietarios los ofrezcan a terceros, algo que han apoyado el Gobierno de BComú y PSC, y también ERC y la CUP, mientras que el PP ha votado en contra y CiU y C's se han abstenido.

Preguntada por ERC sobre los pisos públicos vacíos en la ciudad, Colau ha detallado que hay un total de 250 --el 3,7% del total del Patronat Municipal d'Habitatge--, de los que 93 están en reparación; 74, en trámite de adjudicación; 27, pendientes de firma, y 56 están reservados para afectados por planes urbanísticos.

También ha prosperado una propuesta de C's para crear un Plan Director Portuario para determinar los futuros usos del Port Olímpic dentro del grupo de trabajo con la Generalitat, que ha delegado sus competencias de gestión del espacio al Ayuntamiento a partir de 2020, algo que han apoyado todos los grupos excepto ERC, que se ha abstenido, y la CUP, que ha votado en contra.

CUERPOS POLICIALES

Preguntada por la líder de C's, Carina Mejías, sobre la manifestación de sindicatos de varios cuerpos policiales la pasada semana, Colau ha dicho que responderán a reivindicaciones que son de sus competencias como mejorar la coordinación y velar por la seguridad jurídica de los agentes, pero ha avanzado de que no comparte que cuenten con pistolas eléctricas --Taser-- como arma.

"En otros lugares han provocado muertos y heridos graves", ha razonado Colau, que ha pedido a todos los grupos municipales que no politicen a la Guardia Urbana y que no generalicen con sus opiniones con los cuerpos policiales, del mismo modo que ha pedido a los cuerpos policiales no generalizar ante determinados partidos políticos.

A propuesta de CiU, el pleno ha aprobado que el Gobierno municipal presente en dos meses un plan que contemple los recursos humanos de agentes de la Guardia Urbana y agentes cívicos, y el material necesario para evitar que incrementen las incidencias y quejas vecinales en el espacio público, medida que ha contado con el apoyo también de C's, ERC y el PP, la abstención del Gobierno de BComú y el PSC y el rechazo de la CUP.