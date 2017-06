Bendodo (PP) ve los cambios de la Junta "intrascendentes" porque "la pieza que falla" es Susana Díaz

Etiquetas

El presidente del PP de Málaga lamenta que el Ejecutivo remodelado es "el menos malagueño de la historia"

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha afirmado este viernes que los cambios en el Gobierno andaluz llevados a cabo por Susana Díaz son "intrascendentes", ya que "los verdaderos problemas de Andalucía no son los consejeros, es la presidenta", advirtiendo de que "la pieza que falla es ella y no su equipo".

Para Bendodo, "la pieza" que "realmente falla" en Andalucía "no son los consejeros de Susana Díaz, es ella", ha reiterado, en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha pedido a Díaz que reflexione: "Puede cambiar uno o cinco consejeros, pero en cualquier caso, la pieza que falla no es su gobierno, es ella".

"No sé si --Susana Díaz-- se da cuenta de eso", ha dicho Bendodo, quien ha vuelto a reiterar que "el primer mensaje lo tiene en su propio partido, que le ha dicho que no". "Ella no es querida en su partido; y si no es querida en su partido, cómo lo será en Andalucía".

De igual modo, el presidente de los 'populares' malagueños ha criticado sobre los cambios en el Ejecutivo andaluz, con la salida de los malagueños José Sánchez Maldonado y Adelaida de la Calle y la incorporación de Javier Carnero, que "se trata del gobierno menos malagueño de la historia".

"Las crisis internas pasan factura y la del PSOE de Málaga hace que tengamos el Gobierno andaluz menos malagueño de la historia", ha criticado Bendodo, quien ha dejado claro que la provincia "no quiere ser menos que nadie ni más, pero el peso malagueño es el más pequeño y eso denota la apuesta que se hace por esta tierra".

Asimismo, ha dicho que "sin duda" la alternativa en Andalucía es el PP. "El socialismo en Andalucía se acaba cuando los médicos y los maestros salen a la calle", ha incidido, agregando que "los médicos y los maestros ya han salido a la calle, y también los ciudadanos para quejarse de los impuestos".

"Eso no había pasado hasta ahora", ha valorado el también portavoz del PP-A, que ha asegurado que "la gente ya le ha perdido el miedo al socialismo" y "no les cuesta ningún trabajo quejarse de la mala gestión y de que estemos a la cola".

Por otro lado, sobre la actitud de la presidenta del Ejecutivo andaluz, Bendodo ha dejado claro que "la prepotencia y la soberbia no se compadecen con la situación económica de Andalucía". "Una presidenta instalada en la soberbia y la prepotencia no ayuda a que Andalucía salga del vagón de cola", ha recalcado.

"Ella ha engañado a los andaluces; ella nos ha utilizado a todos como plataforma para irse a Madrid", ha criticado el presidente de los 'populares' malagueños, al tiempo que ha agregado que "su partido le ha puesto en su sitio". "Si a Díaz no la quieren en su partido, con qué legitimidad intenta gobernar en Andalucía", se ha preguntado.

También Bendodo se ha cuestionado sobre "¿qué va a pretender con dos o tres operaciones de maquillaje y acercándose a la izquierda; ahora se va a centrar en la gestión?", lo que quiere decir, ha criticado, "que estos dos años nos ha estado tomando el pelo a los andaluces".