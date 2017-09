Berizzo: "Puntuar y mantenernos arriba es muy importante"

Etiquetas

El entrenador del Sevilla FC, Eduardo Berizzo, ha asegurado este sábado en la rueda de prensa previa al partido de este dominfo frente al Girona en Montilivi (16.15 horas) que "puntuar" es muy importante para mantenerse "arriba" en la clasificación, y ha afirmado que quiere "conseguir" el mejor arranque liguero del Sevilla "ganando" ante un conjunto catalán "muy enérgico" en su estadio.

"El partido del Liverpool exigió físicamente mucho. Nuestro aspecto físico es muy valioso y para este partido tenemos que tener el tono físico adecuado, por eso hay cambios en la lista. Nos enfrentamos a un equipo con energía e ilusión. Han empezado la Liga bien y todo lo bueno que somos debemos demostrarlo. Para nosotros puntuar y mantenernos arriba es muy importante y en campos como este es cuando uno mira atrás y reconoce haber ganado puntos", indicó en rueda de prensa.

En cuanto al objetivo de no bajar de los primeros puestos, Berizzo admitió que ese es el "deseo" y la "responsabilidad". "Ese es el deseo, el desafío y la responsabilidad de ganar partidos. Somos un equipo que cuando controla el juego y el balón se comporta de una manera. El objetivo es conseguir el balón, dominar el partido y para eso necesitamos despliegue físico y apoyarnos en la técnica de nuestros mediocampistas", explicó.

Sobre las ausencias en la lista de convocados, el técnico dijo que el "esfuerzo" en la Liga Europa ha pasado factura. "Jesús Navas hizo un gran esfuerzo en Liverpool. Nuestra pareja de centrales también tuvo molestias. Escudero lo ha jugado todo. Hay jugadores que necesitan minutos y se lo vamos a dar. Cuando uno habla de la profundidad de plantilla necesita que se reafirme en el campo. Quiero que todo el mundo se sienta protagonista aprovechando sus oportunidades", argumentó.

Del rival aseguró que es un equipo "enérgico" que se ha hecho "fuerte" como local. "El Girona es un rival enérgico, con mucha disposición física, con un diseño de sistema en el que se apoyan y creen en ello. Tienen buen juego aéreo. En casa ha conseguido hacerse fuerte", dijo.

Ante el posible mejor arranque liguero de la historia del Sevilla si gana este domingo, el argentino admitió ser una "motivación". "Es una motivación, la buscaremos en Girona. No especulo con rivales ni importancia del adversario. Nosotros queremos ganar y salir a ganar en todos los partidos. No hay partidos imposibles de ganar, sí difíciles, pero no imposibles", aseguró.

Preguntado por la posibilidad de acabar líderes en la cuarta jornada, Berizzo terminó reafirmando que el "principal objetivo" es permanecer arriba. "Ir líderes en la jornada cuatro es una cosa anecdótica pero permanecer arriba a través de consolidar el juego no lo es y ese es nuestro principal objetivo", concluyó.