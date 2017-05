Berizzo: "Si me siento valorado, tardaré nada en renovar el contrato"

Etiquetas

El entrenador del RC Celta, Eduardo Berizzo, ha manifestado que si se siente valorado, tardará "nada" en renovar su vinculación con el conjunto vigués y que su situación "no tiene contaminación", en referencia a las posibles propuestas de otros equipos, antes de visitar al Deportivo Alavés este domingo (16.00 horas) en el partido de la trigésima séptima jornada de LaLiga Santander.

"Ojalá en los próximos días mi agente converse con el club, yo mismo con el club, y definamos; sea por la continuidad o interrupción, puedo firmar mañana mismo si me siento valorado. Si me siento así, tardo nada en firmar un papel. Mi situación profesional en relación al club no tiene contaminación de ninguna otra propuesta. Si no llegase a un acuerdo con el Celta, escucharé lo que me diga el agente. Nunca las mezclé", explicó en la rueda de prensa previa.

Cuestionado por sus posibilidades de renovar, señaló que "con el uno por ciento de probabilidades también ganas la lotería". "La parte contractual de un entrenador en este trabajo es muy importante, no sólo por posibilidades económicas. También se ve reflejada la valoración profesional que tienes, el estatus también como entrenador lo otorga un contrato. El contrato respeta también al entrenador", señaló.

"Creo que en un trabajo como el que hacemos importa mucho la valoración económica en relación a lo que hiciste ingresar, en la expansión del club... Hay muchas interrelaciones con importancia. Me interesa de la misma manera el proyecto deportivo, qué posición vamos a intentar alcanzar. Debemos experimentar eso, pero para instalarse en un lugar de la tabla y que no suceda esporádicamente, hay que construir un equipo muy sólido, que repita actuaciones constantes, que gane con regularidad, y eso necesita de un refuerzo futbolístico importante", advirtió el 'Toto'.

Asimismo, el preparador argentino se mostró satisfecho por el "respeto" que le profesan los aficionados del cuadro vigués. "Me siento respetado, querido. He sido futbolista de este club por muchos años, soy entrenador y siempre he recibido respeto, en la crítica y en la derrota. Hemos perdido algunos domingos pero siempre encontré en el aficionado mucho respeto hacia mí", subrayó.

"Vivo y soy parte de un espíritu que creo haber alimentado de esa fortaleza que les contaba. Mi situación profesional tiene que ver con una conversación futura con club para conocer su objetivo, deseo, ambición y emparejarla con la mía. Si me siento valorado, me encantaría seguir aquí. Es un lugar donde me siento a gusto con futbolistas que entreno y con la gente a la que represento", comentó.

La visita a Mendizorrotza llega tres días después de caer eliminado a manos del Manchester United de Mourinho. Por ello, Berizzo se encomendó a la "entereza" para encarar el futuro. "Entre fatigada y afligida, pero el entrenamiento te empieza a despojar de las sensaciones, pasar tiempo juntos, entrenar es una cosa sanadora. Iremos recuperándonos del jueves, enfrentaremos los tres partidos que nos quedan, con entereza, defendiendo una manera de jugar y puntuando lo máximo posible", declaró.

"Tengo evidentemente la frustración de la eliminación y el resultado siempre te afecta. Me hubiese encantado pasar la eliminatoria, pero cuando reviso hacia atrás las cosas que debimos hacer para que eso suceda, no hay mucho reproche en actitud, convencimiento, defender una idea de juego que nos trajo aquí y de la que debemos hacer identidad. Cuando uno está de acuerdo consigo mismo, se puede enfrentar a cualquier resultado. Uno no domina el resultado, domina la manera que escoge para lograrlo. Debo reconocerle a mi equipo un gran convencimiento que me satisface como entrenador. Es el capital a cuidar de cara al futuro", resaltó.

De esta eliminación, Berizzo rescata la "admirable" reacción de la afición celeste. "Es emocionante sentir el aplauso de la gente, hoy saltando al campo, cómo sostienen en la derrota... Fue admirable. Se ha encendido una chispa en el celtismo que, conjuntamente con la manera de jugar, es el capital que el club tiene. Hacen una fortaleza indestructible. En ese sentido cuando tres años atrás me preguntaban, el otro día comprobé lo verdadero, lo genuino de ese orgullo que tienen por el equipo", dijo.

"Es una muestra de que la manera de hacer las cosas sucede siempre, que lo que sucedió el jueves, debemos replicarlo todo el tiempo. Tenemos que defender nuestra identidad de juego. Los tres partidos son importantes, la situación en la tabla no me satisface y podemos mejorarla", agregó. "Puede ser que juegue Iván -Villar- en la portería. Me gustaría que juegue antes de acabar LaLiga y que pruebe sus partidos en Primera División. Rubén tiene dolencias que le ponen en zona de riesgo", sentenció, sobre la situación de los porteros.