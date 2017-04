Bildarratz (PNV) ve "voluntad de negociar" en el PP, pero pide que se mantenga más allá de la negociación presupuestaria

Etiquetas

"Cuesta entender que en Madrid no se positivice tanto que ETA haya decidido desarmarse", afirma

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha afirmado que se ha dado "un cambio de actitud" en el PP, en el que percibe "una clara voluntad de negociar", lo que hace que se afronte "el calendario que tenemos hasta mayo con optimismo". No obstante, ha reclamado que esa "voluntad negociadora se mantenga y se vea reflejada en el día a día", después de la negociación presupuestaria.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha afirmado que la negociación en materia de presupuestos generales "por ahora no va mal" y, en este sentido, ha destacado que se está produciendo el "cambio de actitud" que pidió el PNV al PP, tras "una legislatura en que la mayoría absoluta condicionó totalmente el devenir" y la relación entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el Ejecutivo vasco.

"Vemos que se está produciendo, lo que nos lleva a afrontar el calendario que tenemos hasta primeros de mayo con optimismo", ha afirmado Bildarratz, que ha indicado que la implicación de Mariano Rajoy en la negociación "se ha producido" y era "muy importante".

El senador del PNV ha explicado que "en estos momentos se está trabajando" y se han "visto resultados" en asuntos como la Variante Sur ferroviaria o la entrada del TAV en las tres capitales vascas, así como la retirada de algunos recursos como el de la OPE de la Ertzaintza y la ley Municipal.

"Se está produciendo elementos que nos hacen afrontar el futuro a corto plazo con un moderado y modesto optimismo", ha indicado el dirigente jeltzale, que ha recordado que están pendientes otros ámbitos de negociación como el Cupo, que es "uno de los elementos sustanciales", y otra "serie de cosas".

Según ha indicado, "vemos que hay una voluntad clara de negociar por parte del PP y nosotros también así se lo hemos mostrado y vamos a ver si somos capaces de sustanciarlo para que, con luz y taquígrafos, la gente nos entienda" ya que ha insistido en que "nunca" se va a producir "un acuerdo que no seamos capaces de explicar y que la ciudadanía vasca no nos entienda".

Asimismo, ha remarcado que el PNV pretende que esa "actitud se mantenga". "No sería aceptable ni comprensible que, después de la negociación presupuestaria, el PP volviera a la actitud anterior. Nosotros lo que queremos es, además de esa negociación presupuestaria que se está llevando adelante, esa actitud de voluntad negociadora se mantenga y que se vea reflejada en la política del día a día, cosas que hasta ahora no ha sido para nada real", ha advertido.

EL DESARME DE ETA

Por otro lado, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Senado ha admitido que la importancia del desarme de ETA "no se percibe de la misma manera en Madrid".

En este sentido, ha afirmado que "cuesta entender que no se positivice tanto que una organización terrorista como es ETA haya decidido desarmarse, que no haya supuesto un mensaje positivo de alegría de decir 'ya está bien, ya era hora', independientemente de que sigamos trabajando por las víctimas, por el reconocimiento de las víctimas, de la memoria, de la verdad, y para que la justicia siga trabajando para esclarecer los casos que no han sido esclarecidos".