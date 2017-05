Bill Clinton y el novelista de éxito James Patterson, coautores de un thriller en la Casa Blanca

Etiquetas

Un popular expresidente estadounidense que estuvo al borde del impeachment por un escándalo sexual y el novelista en vida de mayor éxito mundial escriben juntos una novela de suspense situada en la Casa Blanca.

La colaboración entre Bill Clinton y James Patterson fue anunciada este lunes por las editoriales de ambos, Alfred A. Knopf y Little, Brown and Co., y la novela ya tiene título, "The president is missing" (El presidente ha desaparecido).

El thriller sobre la súbita desaparición de un presidente estadounidense en funciones será "una amalgama única de intriga, suspense y drama mundial tras bastidores en los más altos corredores del poder. Contará con detalles que solo un presidente puede conocer", dijeron las editoriales rivales en un comunicado conjunto.

Cuando sea publicado en junio de 2018, el libro de 400 páginas costará 15,99 dólares en su versión digital, 30 dólares en su versión papel de tapa dura, y 40 dólares en su versión audio, según Amazon.

Aunque aún falta más de un año para la publicación, la cubierta del libro ya puede verse en línea: fondo negro, un águila dorada en el centro y los nombres de los autores en letras de igual o mayor tamaño que el título.

"Trabajar en un libro sobre un presidente en funciones, utilizando lo que sé sobre el trabajo, la vida en la Casa Blanca, y la manera en que funciona Washington ha sido muy divertido", dijo Clinton en el comunicado. "Y trabajar con Jim ha sido genial. He sido su fan durante mucho tiempo".

Clinton ha publicado varios libros de no ficción y su libro de memorias "Mi vida" (2004) es un best-seller, pero nunca había escrito una novela hasta ahora.

Patterson, autor o coautor de más de 150 libros que han vendido más de 300 millones de copias, sostuvo que trabajar con Clinton ha sido "el punto más alto" de su carrera y que su experiencia de primera mano en la Casa Blanca aporta información vital a la novela.

"Soy un contador de historias, y el conocimiento del presidente Clinton nos ha permitido contar una muy interesante. Es una combinación rara. Los lectores serán atraídos por el suspense, por supuesto, pero también tendrán una mirada interior de lo que es ser presidente", dijo el escritor.

Ambos darán entrevistas y harán una gira juntos cuando el libro se publique.

Hillary Clinton, la esposa de Bill Clinton y derrotada rival del presidente Donald Trump, también está escribiendo un libro de ensayos en los que reflexiona sobre su vida a través de citas que la han marcado.

La hija de ambos, Chelsea, también publicará el 30 de mayo su libro para niños "She persisted" (Ella persistió), donde cuenta la historia de 13 mujeres estadounidenses que cambiaron el curso de la historia.