Blanca Martín espera que "la vía política se reactive de alguna manera" con "diálogo" ante el "problema catalán"

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha dicho que espera que "la vía política se reactive de alguna manera" con "diálogo" para "solucionar" un "problema catalán" que "no es nuevo" y ante el que, a su juicio "no" habría que ser "tan torpes de llegar a un enfrentamiento tal que no tenga solución".