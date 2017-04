Bonvehí (PDeCAT) no llevará a la Fiscalía su conversación filtrada

Etiquetas

Exige responsabilidades a ERC pero cree que la relación PDeCAT-ERC queda ilesa

El coordinador organizativo del PDeCAT, David Bonvehí, ha anunciado este martes que finalmente no llevará a la Fiscalía la grabación y publicación del audio de un almuerzo con miembros del partido en que dijo que presentarían "un candidato autonomista" a las elecciones catalanas si el proceso soberanista no acababa en independencia.

En declaraciones en el Parlament, ha aclarado que ha cambiado de opinión tras consultarlo "con familia, amigos y compañeros de partido", por lo que no llevará a Fiscalía la grabación de la conversación que mantuvo en una reunión con alcaldes y militantes de su comarca, el Bages (Barcelona), en el que revelaba planes del partido al buscar un candidato para unas futuras elecciones.

El primer motivo que ha esgrimido para cambiar de opinión es que considera que el asunto le afecta a él personalmente y "en ningún caso tiene que afectar a las relaciones entre el PDeCAT y ERC ni en JxSí", y menos en el punto actual del proceso independentista que comparten.

"Yo siempre he sido una persona de suma y de construir, y nunca de resta y de destruir, con lo que no me sentiría cómodo llevando la grabación a Fiscalía", y ha añadido que además está en contra de judicializar la política.

Tampoco pretende arrojar ninguna "duda o sombra sobre el proceso independentista" o sobre las relaciones de los actores que lo están impulsando, para no dañarlo.

Sobre quiénes son los responsables de la grabación y de la filtración, ha respondido: "Si escuchas las grabaciones es evidente las voces que aparecen, por lo que considero que ya está. Las voces son las que son".

"Quien lo ha hecho es quien lo ha hecho y yo exijo responsabilidad a estas personas que hicieron la grabación y que ERC tome responsabilidades políticas", ha añadido.

Bonvehí se refería implícitamente a la portavoz republicana en el Ayuntamiento de Manresa (Barcelona), Mireia Estafanell, y al excandidato republicano en la ciudad, Pere Culell, que aparecen en la grabación hablando de enviar un mensaje al presidente de ERC, Oriol Junqueras.

Pese a la exigencia de responsabilidades políticas a ERC "a nivel local a nacional", Bonvehí ha insistido que no afectará a la relación entre ambos partidos ni al grupo del Parlament que comparten --JxSí--.

TRES ESCENARIOS DE BONVEHÍ

Preguntado por si el autonomismo cabe en su partido, ha contestado: "El PDeCAT es un partido independentista que, desde que se creó, tiene como único y principal objetivo conseguir la independencia de Catalunya. Creo que nuestros hechos lo han venido avalando hasta ahora".

Bonvehí ha explicado que muchos como él --procedente de CDC-- siempre habían querido la "plenitud nacional del país, pero últimamente, sin ningún tipo de discusión", apuestan por la independencia.

Ha explicado que su referencia al autonomismo en el almuerzo con militantes del Bages está "sacada de contexto" y que en ese momento hablaba de posibles escenarios, algo que se ha comprometido a no volver a hacer para evitar malentendidos.

El primer escenario que abordó es el de unas elecciones tras conseguir la independencia; el segundo es "otro, en que las elecciones catalanas, por lo que sea, nos enganchaban con que el proceso todavía no se había acabado y el PDeCAT presentaría un candidato dispuesto a alcanzar la independencia".

Y ha justificado el tercer escenario: "A raíz del debate en ese almuerzo, decía que, si este país no ha conseguido la independencia, el PDeCAT al día siguiente volverá a ser una fuerza política que no desaparecerá, porque no lo haremos".

Ha explicado qué añadió entonces sobre ese tercer escenario: "Desde unas elecciones autonómicas continuaríamos apostando por la independencia y comenzando un paso más atrás de los que nos gustaría", y ha matizado que la palabra 'autonomista' no fue la más apropiada al hablar de un posible perfil de candidato.