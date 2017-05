Borrell afirma que decir que se desea ganar "se queda un poco corto" como programa político

Etiquetas

El exministro Josep Borrell ha manifestado este miércoles en Sevilla, en referencia a la candidata a la Secretaría General del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que está muy bien "decir que se desea ganar para volver a ser mayoritario", pero como programa político se "queda un poco corto". Ha indicado además que no hay ninguna "razón objetiva para calificar de extremismo de izquierda" la candidatura de Pedro Sánchez y ha defendido que con Podemos, un partido que cuenta con cinco millones de votos, "claro que hay que hablar".

Borrell presentará esta tarde en la capital andaluza su libro 'Los Idus de Octubre', donde aborda la crisis de la socialdemocracia en Europa y, concretamente, la crisis del PSOE, siendo testigo de la situación que se desató en el partido con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general el 1 de octubre pasado, tras la reunión del Comité federal en la que no se aceptó su hoja de ruta para la formación.

En rueda de prensa en la sede provincial del PSOE de Sevilla, junto al coordinador de estrategia y comunicación de la candidatura de Pedro Sánchez, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Borrell ha expuesto algunas impresiones sobre cómo está viendo el desarrollo de la campaña para las primarias, en la que hay tres candidatos a la Secretaría General, Sánchez, Susana Díaz y Patxi López.

En alusión a Susana Díaz, ha señalado que está muy bien "decir que se desea ganar para volver a ser mayoritario", pero como programa político se "queda un poco corto". "Oigo con mucha insistencia su voluntad, su fuerza y su capacidad personal de ganar, pero eso en sí mismo no constituye un programa político", ha indicado.

En su opinión, las ganas de ganar se le supone a todos los candidatos y está bien para animar a los partidarios, pero "no es garantía de nada y como programa político se queda un poco corto". Además de tener ganas de ganar, según ha señalado, "qué propuestas hay". Ha manifestado que en su libro hay una análisis del documento programático presentado por Pedro Sánchez, pero no ha podido hacer lo mismo con los del resto de candidaturas "porque no existen".

De otro lado, Josep Borrell ha manifestado que no hay ninguna "razón objetiva" para calificar de "extremismo de izquierda" la candidatura de Pedro Sánchez. Ha indicado que aunque se le ha querido colgar ese "sambenito", en su planteamiento programático no hay ningún "radicalismo izquierdista" y ha señalado que, en su momento, a él mismo también se le consideraba un "peligroso izquierdista".

Respecto a los paralelismos que algunos analistas políticos están haciendo entre Pedro Sánchez y el exministro de Educación francés, Benoît Hamon, que ganó las primarias del Partido Socialista francés (PS) para la candidatura a la presidencia de la República, ha señalado la derrota de Hamon es fundamentalmente la consecuencia de la división de su partido, donde no se reconoce su triunfo en las primarias, y aquí podemos encontrar "quizá algún paralelismo".

Asimismo, Borrel ha criticado a quienes acusan a Pedro Sánchez de haber llevado al PSOE a sus peores resultados electorales y ha indicado que, con Susana Díaz, el PSOE ha obtenido también en Andalucía su "peor resultado electoral" en autonómicas.

El exministro también ha defendido que con Podemos hay que hablar, lo que no quiere decir "alinearse", porque es una fuerza política que ha obtenido cinco millones de votos en este país. Ha recalcado que es un planteamiento "equivocado" decir que no se habla con Podemos y ha recordado que en Castilla-La Mancha y en Aragón sí se habló con Podemos para alcanzar acuerdos que permitieran la investidura como presidentes de los socialistas Emiliano García-Page y de Javier Lambán, respectivamente.

De otro lado, preguntado sobre el hecho de que Pedro Sánchez haya defendido definir Cataluña como nación, Josep Borrell, que ha señalado que él no es ni "nacionalista catalán ni nacionalista español", ha recordado la frase que dijo en su día el expresidente del Gobierno Felipe González relativa a que el "reconocimiento de Cataluña como nación es la mejor base para construir nuestro futuro común". "No parece que eso moviera a nadie a escándalo ninguno", ha señalado.