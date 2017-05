Buruaga: "Nos vamos a dejar la piel en defender al PP de todos aquellos que pretenden dividirlo y destruirlo

Etiquetas

La presidenta de los populares se compromete a situar al partido "en condiciones de volver a gobernar

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que la nueva dirección del PP se va a "dejar la piel en defender al Partido Popular de todos aquellos que, como no consiguieron gobernarlo, pretenden dividirlo y destruirlo".

"Nos vamos a dejar la piel para traer a casa a todo el que quiera estar en casa y nos vamos a dejar la piel en reconciliar al reconciliable tarde lo que tarde y cueste lo que cueste", ha añadido Buruaga, quien además ha reconocido que el partido "está viviendo unos momentos difíciles".

La presidenta del PP ha hecho estas afirmaciones este sábado durante su intervención en el acto de homenaje a afiliados mayores de Camargo, en la que ha pedido a los asistentes "confianza" en ella y en la nueva dirección regional.

"Quiero pediros que confiéis en mi y en el equipo que me acompaña, porque, como en otras ocasiones difíciles, el Partido Popular conseguirá superar las dificultades y salir adelante", ha asegurado Buruaga, quien ha añadido que el partido "está en buenas manos, en manos de gente con cabeza y también con corazón, que conoce y quiere al Partido Popular y no ha hecho y no va a hacer otra cosa que trabajar por él".

En este sentido, la presidenta del PP ha asegurado contar con un "excelente equipo" en el nuevo Comité Ejecutivo regional que, según ha adelantado, "vamos a ampliar con futuras incorporaciones dentro del proceso de reconciliación".

También ha expresado su convencimiento de que "la mayoría del Partido Popular quiere pasar página, cerrar heridas y mirar hacia delante" y ha recordado su propuesta de mano tendida y su objetivo de "dar a cada uno un papel en el relanzamiento" del proyecto de región del partido.

Buruaga ha reflexionado en su intervención sobre el mandato de las urnas, y en este sentido ha señalado que "la gente nos ha dicho en las elecciones que tenemos que mejorar".

"Seguimos siendo mayoritarios, pero los competidores se nos han acercado demasiado", ha reconocido la presidenta del PP, quien considera necesario "renovar los contenidos y las formas de relacionarnos con la sociedad sin renunciar a lo que siempre hemos sido".

Como ejemplo, Buruaga ha recordado que cuando entró en política, "estábamos en coalición con otro partido, había concertación social, teníamos capacidad de sentarnos a hablar con todos".

Sin embargo, ha opinado que "esas virtudes se fueron debilitando con el tiempo, y la gran trascendencia del 12 Congreso es que hemos sido conscientes de que era necesario enderezar el rumbo y escuchar a los votantes de Cantabria". Para Sáenz de Buruaga, "los ciudadanos quieren PP, pero quieren un PP del diálogo, del pacto y de la apertura".

Durante su intervención, la presidenta de los populares se ha dirigido a los protagonistas del acto diciendo que "vosotros sois el verdadero Partido Popular, sois las personas que han servido al proyecto durante muchos años, sois los que habéis trabajado con lealtad y fidelidad".

Al respecto ha añadido que "el Partido Popular no son sus cargos públicos y mucho menos quienes los utilizan para su beneficio personal, no son los que se creen dueños de sus cargos y son capaces de todo por mantenerlos, hasta de romper el partido".

Por otro lado, la líder de los populares cántabros ha adquirido el compromiso de situar al PP "en condiciones de volver a gobernar en Cantabria y en la mayoría de sus municipios".

Para finalizar, Sáenz de Buruaga se ha dirigido a los asistentes animándoles a que "os sintáis orgullosos de pertenecer al Partido Popular y que lo digáis con la cabeza bien alta".

"Sé que cuando las cosas salen mal os preguntáis si merece la pena y yo os digo que sí, que merece la pena, que es en el esfuerzo individual multiplicado por miles donde descansa el peso del Partido Popular", ha subrayado la presidenta del PP, que les ha agradecido "la lealtad al partido, por el compromiso con unas ideas que solo buscan el bienestar de todos y la prosperidad de las familias de Cantabria y de España", ha concluido.