CANAL. EL PSOE EMPLAZA A CS A REVISAR EL APOYO A CIFUENTES

Etiquetas

La diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Mercedes Gallizo animó este miércoles a Ciudadanos a que revise el apoyo que brinda al Gobierno de Cristina Cifuentes en la región, tras las últimas detenciones por la trama del Canal de Isabel II, entre las que destaca la del expresidente autonómico Ignacio González.La ex directora general de Prisiones compareció en la sede socialista de Ferraz junto al también parlamentario y alcalde de Soto del Real, Juan Lobato, para reclamar responsabilidades políticas al Partido Popular, tras las decisiones del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha citado a declarar esta misma mañana como testigo a la presidenta de la Comunidad de Madrid por el supuesto agujero financiero que dejó su antecesor en el cargo, Ignacio González, detenido por la Guardia Civil en relación con la investigación por el presunto desvío de fondos del Canal de Isabel II.Gallizo señaló que en las declaraciones a los periodistas previas a su comparecencia, Cifuentes “no ha dado ninguna explicación” amparándose en el secreto del sumario, del que dudó porque “sólo hay una investigación abierta”. Según la diputada socialista, la presidenta madrileña tiene que facilitar “toda la información” porque, además, la debería tener.Preguntada por el respaldo de Ciudadanos a Cifuentes, Gallizo recordó que los populares no tienen mayoría parlamentaria suficiente y necesitan del respaldo de otros grupos.“Tienen que ser ellos (por Cs) los que vean si hemos llegado al límite de la contaminación soportable en la Comunidad de Madrid con todos los casos de presunta corrupción del partido que ha gobernado esta comunidad tantísimo tiempo. Eso lo tienen que decir los que tienen en su mano dar mayorías”.“El PSOE está en disposición de ser responsable y de asumir responsabilidades si le toca, pero no somos nosotros los que tenemos esa llave”, respondió cuando se le preguntó si el PSOE presentaría una moción de censura. El pasado 6 de marzo, como recordó Gallizo, representantes de Podemos, Ciudadanos y PSOE en la Asamblea de Madrid entregaron a la Fiscalía un informe sobre operaciones de la empresa pública Canal de Isabel II en Latinoamérica, conocido como el ‘caso Emissao’, al entender estos partidos que en estas actuaciones pueden haberse cometido delitos.En concreto, presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción un amplio dossier sobre la compra por parte del Canal de Isabel II de la sociedad Emissao Engenharia e Construcao, una operación en la que se habría producido un quebranto de unos 35 millones de euros y en la que se podría haber cometido un ilícito penal, como administración desleal o prevaricación, entre otros.Según Gallizo, en esta investigación llegaron a la conclusión de que “el entramado que compró Emissao era el mismo que amparaba la compra del ático de Ignacio González”.