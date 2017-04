CANAL. EL PNV CREE QUE “SE PUEDE CONSIDERAR CUESTIONADA” LA LABOR DE LA FISCALÍA

Etiquetas

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que la labor de la Fiscalía General del Estado “se puede considerar cuestionada” a raíz de las informaciones que apuntan a maniobras para intentar obstaculizar investigaciones de posibles casos de corrupción. Esteban participó en un minuto de silencio convocado por el PNV en el Congreso de los Diputados con motivo de los ochenta años transcurridos desde el bombardeo de Gernika, y después subrayó ante los medios de comunicación la necesidad de cuidar no solo “los contenidos” de la labor pública sino también, “y mucho, las formas”. Si es verdad que desde la Fiscalía se ha intentado obstaculizar las investigaciones de determinados casos de corrupción que afectan al PP, dijo, “habrá que dar una explicación clara” porque no es la primera vez, subrayó, que se producen “movimientos que no se han explicado suficientemente”. “Ahora más que nunca”, aseguró Esteban, es necesario que los cargos públicos no solo cumplan con sus responsabilidades sino que lo hagan respetando las formas. “En estos momentos se puede considerar cuestionada, sí”, dijo, sobre la labor de la Fiscalía.