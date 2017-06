MAÍLLO PIDE AL PP DE CANARIAS QUE BUSQUE “LA ESTABILIDAD” Y NO DESCARTAR HACERLO DESDE EL GOBIERNO

Etiquetas

- Antona reúne hoy a su Ejecutiva para decidir si inicia negociaciones para entrar en el Gobierno canario. El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, dijo hoy que su partido en Canarias ha de buscar “la estabilidad” y, por ello, no descartó que se pueda impulsar esta estrategia entrando directamente en el Gobierno en minoría de Fernando Clavijo, una cuestión que el presidente del PP canario, Asier Antona, ya puso sobre la mesa en una entrevista con Servimedia.Es más, Antona reúne este jueves, a las 17.00 horas, al Comité Ejecutivo Regional para decidir si se inician ya las negociaciones con Coalición Canaria para una posible entrada en el Gobierno que ahora dirige en minoría Fernando Clavijo. Sobre este tema, ha habido contactos “constantes” con la cúpula nacional, que respalda al líder canario en su decisión.“La situación del Gobierno de Canarias es compleja porque hay una minoría”, reconoció Maíllo al ser preguntado en una entrevista en TVE recogida por Servimedia por este tema, recordando que el pacto entre Coalición Canaria y PSOE se rompió y dejó al Ejecutivo de Clavijo en una situación complicada. “Buscamos la estabilidad en Canarias y esa estabilidad la estamos haciendo ahora mismo desde una oposición constructiva”, señaló.No obstante, dijo que el PP no descarta proporcionar la estabilidad que necesita el Archipiélago entrando a formar parte del Gobierno. “Es algo que mis compañeros del PP de Canarias lo tienen que abordar y discutir y, si es la decisión más adecuada, se hará”. “No está tomada la decisión, pero si estamos trabajando en esa posibilidad”, apostilló Maíllo. El propio Antona avanzó en una entrevista en Servimedia hace una semana que “lo mejor” para Canarias sería que su partido fuese “copartícipe” de la gestión de los recursos que va a recibir el archipiélago tras la aprobación de los PGE, en referencia a que los populares entren próximamente en el Ejecutivo. De la reunión de esta tarde saldrá “el mandato” del partido para iniciar esa posible entrada en el Gobierno regional. Hasta la fecha, aseguran las fuentes consultadas, no se ha iniciado ninguna negociación formal ni se ha hecho ningún reparto de consejerías. Aunque Antona y Clavijo han coincidido informalmente en algún acto público, desde el PP canario aseguran que “contactos como tal para entrar en el Gobierno todavía no ha habido”, a la espera de la hoja de ruta que apruebe mañana el Comité Ejecutivo. En el PP canario hacen especial hincapié en que su “ADN” sería beneficioso para gestionar el dinero de las cuentas públicas, porque consideran que CC no ha sido eficiente en este ámbito cuando ha tenido la posibilidad de manejar un mayor montante presupuestario.