C’S CASTILLA Y LEÓN ORILLA LOS DEBATES IDEOLÓGICOS PARA CENTRARSE EN EL “AVANCE” DEL PARTIDO

Etiquetas

El presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Junta de Castilla y León, Luis Fuentes, y el exdiputado por Salamanca y actual secretario nacional de Cooperación Internacional, Pablo Yáñez, apostaron este sábado por orillar el debate ideológico en el partido para centrarse en el “avance” y “crecimiento” de la formación.En declaraciones a los medios tras escuchar los informes de gestión y de cuentas presentados en la Asamblea Ciudadana por el presidente del partido, Albert Rivera, y el secretario de Finanzas, Carlos Cuadrado, Fuentes los alabó como “magníficos informes” que “ningún otro partido puede presentar”, por lo que se declaró “enormemente satisfecho”.Sobre la previsible eliminación del ideario de C’s de la referencia a la socialdemocracia, Fuentes dijo que “no es cuestión de refundación, sino de avance”, una adaptación acorde al que ha registrado el partido al convertirse en nacional. En esto Yáñez fue más explícito al rechazar este debate ideológico abierto en la formación, con una enmienda que se debatirá esta tarde en la ponencia: “No hay espacio para nada que no sea continuar en este proceso de crecimiento”.Fuentes también certificó que no entrará en el Gobierno del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, porque aunque la Asamblea apruebe esta tarde entrar en ejecutivos autonómicos a partir del próximo ciclo electoral, si no se produce un nuevo ciclo no habría lugar a ello.