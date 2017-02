CATALUÑA. ARRIMADAS SE ERIGE EN INTERLOCUTORA CON EL GOBIERNO ANTE EL "AISLAMIENTO" DE PUIGDEMONT

Etiquetas

- Gobierno y Ciudadanos coinciden en evitar un 'Brexit' de Cataluña. La líder de la oposición en Cataluña y portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se erigió este miércoles en interlocutora con el Gobierno ante el "aislamiento" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y para evitar que los ciudadanos de esa comunidad no estén representados en negociaciones sobre asuntos "vitales". Arrimadas se reunió en el Congreso de los Diputados con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, después de solicitar el encuentro una vez que se confirmó que Puigdemont dejaba "la silla vacía" en la Conferencia de Presidentes. Denunció que en esa Conferencia se abordaron asuntos "vitales" para los ciudadanos de Cataluña y Puigdemont "dejó tirados" a siete millones y medio de catalanes al no representarlos, una "irresponsabilidad". Los catalanes, alertó Arrimadas, "no queremos estar aislados ni pagar los errores" de la Generalitat. La dirigente de Ciudadanos explicó en rueda de prensa que el Gobierno y Ciudadanos coinciden en que los políticos "no podemos tener privilegios" y no pueden "saltarse las leyes" que tienen que acatar como cualquier otro ciudadano. Están de acuerdo también en evitar "un Brexit" en Cataluña y para ello Ciudadanos apuesta por el diálogo entre ambos gobiernos en todos aquellos asuntos sobre los que "sí se puede dialogar" y que son esenciales, como la financiación autonómica, las infraestructuras o la mejora de los servicios básicos. Ciudadanos celebra que se haya recuperado la Conferencia de Presidentes como "instrumento de colaboración" entre comunidades autónomas y de ellas con el Gobierno, y lo considera una muestra de que "algo ha cambiado en España" y ahora los viejos partidos tienen que asumir el diálogo. En el capítulo de las infraestructuras, Ciudadanos hace hincapié en el corredor mediterráneo, en las cercanías ferroviarias y en el desdoblamiento de algunas carreteras, todo ello "bueno" para los catalanes y el conjunto de los españoles. Arrimadas subrayó que la actitud de Ciudadanos es "manifiestamente diferente" a la de la Generalitat porque ella no va a Madrid a reclamar la independencia ni a defender "ilegalidades" sino a garantizar que Cataluña está presente en la negociación sobre asuntos que afectan a los catalanes."SENTIDO COMÚN" Es la primera vez, incidió, que la oposición en Cataluña la ejerce un partido constitucionalista que garantiza la unidad de los españoles y que trabaja "desde el sentido común" sobre la premisa de que los problemas de los catalanes no son "culpa" de los demás españoles sino que son "compartidos". Arrimadas no concretó qué tipo de medidas se pueden tomar en el caso de que la Generalitat no designe a un experto para abordar esas negociaciones con el Gobierno y se mostró "respetuosa" con los plazos, por lo que esperará a agotar el plazo previsto para avanzar cuál sería su reacción. Dejó claro, en todo caso, que Ciudadanos utilizará todas las herramientas a su alcance para evitar que Cataluña esté ausente de esas negociaciones, como también instará al Gobierno a proteger a los funcionarios autonómicos de las presiones que puedan recibir desde la Generalitat en el intento de repetir la consulta soberanista. No obstante, Ciudadanos sigue confiando en poder paralizar las partidas presupuestarias destinadas a celebrar esa consulta, y espera que no se produzca un escenario en el que se pudiera barajar la suspensión de la autonomía. El partido que lidera Albert Rivera cree que esa posibilidad se puede evitar de forma "razonable" con antelación.