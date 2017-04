CATALUÑA. CIUDADANOS DENUNCIA "GUERRA DE SILLAS" EN JUNTS PEL SÍ Y EL RECONOCIMEINTO EN PRIVADO DE ELECCIONES

Etiquetas

La dirección nacional de Ciudadanos denunció este jueves la existencia de una "guerra de sillas" entre los dirigentes de Junts Pels Sí y el hecho de que algunos de ellos reconozcan en privado que la salida al proceso independentista en caso de "fracaso" serían unas elecciones con un candidato "autonomista".En una rueda de prensa en Barcelona, el responsable de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, expresó en primer lugar la "preocupación" de su formación por el "ridículo" que ha hecho el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ante EEUU. La función del presidente de la Generalitat ante dirigentes de otros países, subrayó, es promocionar a las empresas de Cataluña y buscar inversiones, por ejemplo, pero no "dividir" a sus ciudadanos y tratar de recabar apoyos para el proceso independentista con gestiones que están pagando todos los catalanes "de su bolsillo".De Páramo sumó ese "ridículo" constatado con el comunicado de la Embajada de EEUU a la disparidad de criterios que los dirigentes de las distintas formaciones que forman Junts Pels Sí están expresando en torno a multitud de asuntos. Si no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos, se preguntó, "¿cómo van a ser capaces de construir un nuevo país?". En su opinión, Puigdemont y el líder de ERC, Oriol Junqueras, están inmersos en una "pelea de sillones". "Ya nos han hecho perder mucho tiempo con esto de la independencia", dijo Fernando de Páramo, y ahora puede ser que los catalanes sigan siendo los perjudicados de esa "guerra de sillas, crisis interna" entre los independentistas. LA "VERDAD" DE BONVEHÍEn su opinión, la única salida a la actual situación son unas nuevas elecciones y, en ese sentido, cree que el dirigente del PDECat David Bonvehí reconoce "una verdad" en las conversaciones filtradas a varios medios en las que se le escucha reconocer que si el proceso soberanista fracasa habrá que poner un candidato "autonomista" para los comicios. "Todos saben que vamos a ir a unas nuevas elecciones aunque solo lo reconocen en privado", denunció Fernando de Páramo, que pidió por ello a Puigdemont "que sea responsable, que no nos haga perder más tiempo" y que permita que la Generalitat se ponga a trabajar en lo que preocupa realmente a los ciudadanos.