CATALUÑA. EL PP DICE QUE “QUIEN ROBABA A CATALUÑA ERA CONVERGÈNCIA” Y NO ESPAÑA

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, dijo este viernes que “ya nadie puede decir que España robaba a Cataluña”, ya que “quien robaba a los ciudadanos catalanes era Convergència”, refiriéndose a la operación de la Guardia Civil en esta comunidad contra la presunta financiación ilegal del denominado ahora PDECat.En una entrevista en Rne recogida por Servimedia, el dirigente popular dijo que su partido confía en que esta “huida” acabe y los responsables de la Generalitat se den cuenta de que “se están llevando por delante Cataluña”.“El desafío independentista es una cortina de humo para tapar las corrupciones de la Generalitat”, sentenció, antes de señalar que el Ejecutivo central seguirá dialogando con una sociedad catalana que “no tiene la culpa de tener un Gobierno autonómico “irresponsable”.Por tanto, incidió en que el plan que manejan su partido y el Gobierno de Rajoy es fortalecer el “diálogo” con la sociedad catalana y acompañarlo de la “exigencia” de que la Generalitat dé explicaciones “sobre la ilegalidad”. “El problema que tenemos es que, si se demuestran las informaciones de los últimos días, no solo han incumplido la ley, que es gravísimo, sino que están conculcando derechos fundamentales de los individuos”, lamentó.Preguntado por las medidas coercitivas que podría tomar el Gobierno para frenar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si persiste en su intención de celebrar el referéndum, dijo que las formas de actuar están recogidas en la propia legislación española. “Rajoy tiene que seguir haciendo lo que está haciendo, proporcionalmente y diciendo lo que no puede hacer y no quiere hacer. No va a avalar un incumplimiento de la ley ni que se quiebre la soberanía nacional”, zanjó.