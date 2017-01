CATALUÑA. EMPRESARIOS CATALANES QUIEREN ELECCIONES YA, PORQUE SERÍAN LA “TUMBA” DEL PROCESO INDEPENDENTISTA

Etiquetas

La plataforma Empresaris de Catalunya aseguró hoy que prefiere elecciones anticipadas en su comunidad a unos presupuestos autonómicos apoyados por la CUP, puesto que ir a las urnas ahora sería la “tumba” del proceso independentista, mientras que unas cuentas apoyadas por la formación anticapitalista sería “prolongar la agonía”.En declaraciones a Servimedia, el vicepresidente de esta plataforma, Carlos Rivadulla, sostuvo que “si no hay presupuestos, hay elecciones y casi seguro se acaba el proceso independentista”.Rivadulla se refería así al hecho de que esta semana tenga que aclararse si la CUP respalda los presupuestos presentados por el Gobierno de Carles Puigdemont, que necesita el voto favorable de esta formación para sacar las cuentas adelantes.A este respecto, el vicepresidente de Empresaris de Catalunya señaló que “si no hay presupuestos, hay elecciones y casi seguro se acaba el proceso independentista”, puesto que, a su juicio, “el desgaste es muy grande” para los partidos de la coalición Junts pel Sí y para la propia CUP: “Sin embargo, no nos queremos hacer ilusiones”, dijo Rivadulla, quien defendió que es preferible volver a las urnas, aunque suponga continuar con la “noria” electoral en la que Cataluña lleva sumida en los últimos años, en referencia a los distintos comicios autonómicos que se han celebrado.