CATALUÑA. EL PP VE “ESPERANZA” TRAS EL 1-O PARA CONSTRUIR UNA “ALTERNATIVA” AL INDEPENDENTISMO

Etiquetas

La vicesecretaria general de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, afirmó este martes que hay “esperanza” para construir una “alternativa política” al independentismo tras el 1 de octubre, fecha anunciada para el referéndum de autodeterminación en Cataluña.En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, explicó que el plan que maneja el Gobierno de Mariano Rajoy a partir del 2 de octubre es promover un “diálogo intenso y profundo con la sociedad catalana, que merece que sus dirigentes políticos no les lleven a este caos”.Para Levy, “las urnas sin derechos son una pérdida de tiempo”, por lo que exhortó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a convocar elecciones autonómicas. “Los catalanes han de darse cuenta de que este no es el camino. Creo que hay esperanza y que vamos a construir esa alternativa”, destacó.Los partidos constitucionalistas, prosiguió, han de dar un ejemplo “de lucha digna” y “unidad” frente al independentismo que promueve el “caos absoluto”. Justificó el rechazo del PP a la moción de censura propuesta por Ciudadanos en Cataluña precisamente porque “rompería esa unidad”.“Los diputados que harían falta para que tuviera valor y se pudiera conseguir esa moción no se dan en estos momentos y sería una pérdida de tiempo que quebraría la unidad”, razonó, para a renglón seguido decir que sería “mejor” plantear este mecanismo “después del 1 de octubre o más adelante”.Argumentó que la salida a la crisis institucional abierta en Cataluña tiene que pasar, en primer lugar, por “encontrar interlocutores válidos en el futuro en la Generalitat”, porque los actuales “ya no pueden ser actores válidos”. “Tenemos un presidente de la Generalitat haciendo de ‘hacker’ informático”, apostilló.Por último, al ser preguntada expresamente si los políticos catalanes que contravengan la ley deben ir a la cárcel, respondió que tienen que “responder ante la Justicia” por las “responsabilidades” derivadas de los hechos cometidos. En cualquier caso, remarcó que “la derrota que pretenden de España Podemos y los independentistas no la van a conseguir”.