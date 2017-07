CATALUÑA. FERNÁNDEZ DÍAZ PIDE A FORN QUE NO PONGA A LOS MOSSOS AL SERVICIO DE LA INDEPENDENCIA

Etiquetas

El presidente del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, pidió hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ al nuevo conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, “que ponga a los Mossos al servicio de la garantía de la seguridad de los catalanes y no al servicio de un proceso independentista y de un referéndum claramente ilegal”.Al finalizar el citado encuentro informativo, organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum y donde presentó a la ponente, la portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Ángeles Esteller, Fernández Díaz dijo que “el nuevo gobierno de la Generalitat es más el gobierno de los talibanes independentistas que no el gobierno que necesita Cataluña para tirar adelante, salir de sus problemas, como son la crisis económica, la necesidad de generar trabajo, de fortalecer la política social o de mejorar la seguridad ciudadana”.Hasta su nombramiento, hecho público mientras tenía lugar la conferencia de Ángeles Esteller en el 'Fórum Europa. Tribuna Catalunya', Joaquim Forn era el portavoz del Grupo Municipal Demócrata en el Ayuntamiento de Barcelona y participó precisamente en este mismo foro hace un par de semanas.AMBIGÜEDAD DE COLAUDurante el turno de preguntas tras su conferencia, la portavoz popular también se refirió al referéndum del 1 de octubre e ironizó afirmando que “Colau se mueve en la ambigüedad como pez en el agua”, al no mostrar una posición clara frente a la consulta.En este sentido, dijo que la alcaldesa, Ada Colau, “no puede poner la institución (el Ayuntamiento) al servicio de la independencia ni de un referéndum ilegal” y que “tiene que estar al servicio de todos los ciudadanos”. “Le pido que esté a la altura”, apostilló.