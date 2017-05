CATALUÑA. EL GOBIERNO CELEBRA QUE SÁNCHEZ CONTINÚE LA SENDA DE LA GESTORA

Etiquetas

- Advierte de que la situación ahora “no es la misma” que con el 9-N. El Gobierno considera que la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE no debe cambiar la buena sintonía que el Gabinete de Mariano Rajoy y la Gestora socialista mantenían hasta este momento en lo relativo al desafío independentista en Cataluña y, por ello, celebra que el nuevo líder partido se mantenga en contra del referéndum que quiere convocar la Generalitat.Fuentes gubernamentales ahondan así en el frente común que escenificaron ayer el Gobierno y el PSOE contra el referéndum de autodeterminación que promete el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Este lunes, Rajoy y Sánchez hablaron por teléfono y este último le garantizó el apoyo de su partido en la defensa de la ley.Durante la campaña de primarias, Sánchez defendió que Cataluña es una “nación” y España una “nación de naciones”. En su proyecto, que ahora trasladará vía enmiendas a la ponencia del Congreso Federal del PSOE, apuesta por “una reforma constitucional federal, manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, que debe perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución”.La cuestión catalana ha derivado en una comunicación fluida entre el presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, y Rajoy en los últimos meses por la defensa de la unidad y la soberanía de España ante el desafío independentista. Sánchez llamó este lunes a Rajoy después de la reunión de una hora que celebró con el presidente de la Gestora en Ferraz.UNIÓN DE LOS CONSTITUCIONALISTASEn este escenario se enmarca la petición del nuevo portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, José Luis Ábalos, de que Rajoy siente "a todos los partidos constitucionalistas" que están "por la unidad de España sin ningún tipo de reserva”, para así seguir haciendo hincapié “en lo que ha sido un trabajo constante y una manera de trabajar en este tiempo que hay que perseverar y continuar”.Las fuentes citadas gubernamentales consideran “bueno” que Sánchez haya retomado su liderazgo continuando el planteamiento que el PSOE ha defendido ante el Gobierno en los últimos meses. La interlocución del Ejecutivo con Fernández y con el PSC ha sido fluida y de esto se vale Rajoy ante los suyos para mostrarse más fuerte contra la “amenaza” de los dirigentes catalanes.Tanto el Gobierno como los socialistas catalanes creen que esta escalada independentista responde también a una estrategia de quienes dirigen la Generalitat y ven en el horizonte unas elecciones anticipadas.Según los resultados, en el PSC no se descartaría entrar en un posible Ejecutivo liderado por Oriol Junqueras para poder, entre otras cosas, encauzar la interlocución entre el Gobierno central y los independentistas para buscar una solución a este desafío que no implique una ruptura.MOMENTO "DULCE" DE ERCEn Moncloa no se aventuran a apostar por una fecha para esos posibles comicios. Teniendo en cuenta que la llave electoral la tiene Puigdemont, recuerdan que cada cual tiene su interés y que es difícil ver qué pesa más. ERC, sostienen dichas fuentes, está en un momento “muy dulce” y sería el primer interesado en una convocatoria electoral.No obstante, recuerdan que Puigdemont y el PDECat tienen que jugar con los tiempos porque necesitan seguir “movilizando” con sus ideas a sus bases y al electorado. Mientras, la CUP sigue marcando el ritmo azuzando aún más el fuego. Frente a todo ello, destacan que los catalanes quieren pasar página de este “hartazgo” político generalizado.NO ES IGUAL QUE EL 9-NEn cualquier caso, dichas fuentes insisten en que la situación actual “no es la misma” que la que se produjo con la celebración de la consulta soberanista del 9-N, ya que ahora hay que tener en cuenta la doctrina que está sentando en esta materia el Tribunal Constitucional desde el año 2014.Aluden a las distintas causas judiciales abiertas contra los dirigentes que impulsaron esta consulta -el expresidente de la Genalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsejeros Irene Rigau y Francesc Homs- y que han sido condenados. “El referéndum no se puede pactar, se lo hemos dicho por activa y por pasiva”, comentan desde Moncloa, lo que no excluye seguir dialogando en el perímetro de la legalidad e, incluso, escuchar las propuestas secesionistas en el único lugar habilitado para ello: el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía de todos los españoles.