CATALUÑA. GARZÓN LLAMA "COBARDE" AL GOBIERNO POR LIMITARSE A LA LEY SIN RESOLVER EL PROBLEMA POLÍTICO

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, llamó este viernes "cobarde" al Gobierno por limitarse a aplicar la ley en Cataluña sin atreverse a abordar el problema político de fondo tras el desafío independentista en Cataluña. Garzón inauguró la escuela de verano de Izquierda Unida con un debate junto al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en el que ambos abordaron la situación en Cataluña. Insistió en que "la única solución" pasa por el diálogo y la negociación para articular mecanismos entre los cuales "se incluye necesariamente un referéndum pactado". Se preguntó en voz alta qué ganaría la clase trabajadora de Cataluña con la independencia, y respondió que solo el capital podría salir ganador de ese proceso haciendo, por ejemplo, competencia fiscal a otros Estados, pero sería "lo contrario" de lo que interesa a las clases populares. Garzón denunció la actitud de un Gobierno "cobarde que no quiere afrontar el problema" y que se limita a aplicar la ley, ignorando que la ley no puede por sí sola resolver conflictos políticos. En este caso, alertó, "lo va a agravar" porque solo implica "represión, autoritarismo y echar gasolina al fuego". Juzgó "paradójica" la actitud del PDECat, que por un lado abandera la independencia y la desobediencia a las instituciones del Estado pero obvia el hecho de que no habría Presupuestos Generales del Estado para este año sin su consentimiento. Garzón señaló esa circunstancia como prueba de que la situación es "extraordinariamente compleja" y no se puede simplificar ni en el diagnóstico ni en las soluciones.