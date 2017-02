CATALUÑA. EL GOBIERNO RESPONDERÁ CON “DIÁLOGO Y FIRMEZA” AL DESAFÍO INDEPENDENTISTA

Etiquetas

El Gobierno tiene intención de responder con “diálogo y firmeza” al desafío secesionista planteado por la Generalitat de Cataluña, que baraja la posibilidad de adelantar el referéndum debido a “la extrema judicialización de la política catalana”, en palabras de la portavoz del Govern, Neus Munté.Así lo confirmaron fuentes gubernamentales, que lamentaron que la Generalitat que preside Carles Puigdemont prefiera tener de interlocutor a la CUP en vez de al Ejecutivo de Mariano Rajoy.Aseguran que el Ministerio de Presidencia y Administraciones Territoriales seguirá trabajando por una sociedad catalana que consideran “moderada y abierta”. “Diálogo y firmeza” es la consigna que defienden, de tal forma que el único punto sobre el que dicen que no se negociará de ninguna manera es sobre un referéndum de autodeterminación.Esta misma mañana, el propio Rajoy incidió en que es imposible la celebración de un referéndum en Cataluña y sentenció que “es absurdo que alguien diga que lo que es ilegal se puede hacer”. “Yo desde luego digo que no se puede celebrar un referéndum”, insistió.Así las cosas, subrayó que la relación con Cataluña no es complicada, pero sí lo es “con algunas personas de algunos partidos políticos de Cataluña que quieren lisa y llanamente, y además lo dicen, hacer las cosas saltándose la ley”.Además, fuentes del PP de Cataluña expresaron hoy su sorpresa por las informaciones periodísticas que apuntan a que Moncloa no descarta medidas coercitivas en el caso de que Puigdemont se sobrepase. Según remarcaron, la ‘operación diálogo’ sigue en marcha.