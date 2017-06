CATALUÑA. MACRON ASEGURA QUE SU SOCIO ES "ESPAÑA, EN SU CONJUNTO"

Etiquetas

El presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este viernes que el desafío soberanista en Cataluña es un asunto "interno" y que su "socio y amigo" es España "en su conjunto".Lo dijo en rueda de prensa conjunta con el presidente de España, Mariano Rajoy, tras un almuerzo conjunto en El Elíseo, primer encuentro entre ambos desde la elección de Macron. Al ser preguntado por la situación en Cataluña y la posibilidad de una consulta independentista, Macron quiso ser "muy sencillo y muy directo". "Es un tema interno de España y no tengo ningún comentario que hacer al respecto", dijo. "Conozco a un socio, a un amigo, que es España, España en su conjunto, y tengo un interlocutor, que está aquí, a mi lado, Mariano Rajoy. El resto no me concierne", concluyó.