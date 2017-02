CATALUÑA. EL PP DICE QUE LA MANIFESTACIÓN DE APOYO A MAS HA SIDO “SOBRE TODO” DE “CARGOS PÚBLICOS”

Etiquetas

- Recuerda al expresidente de la Generalitat que no está “por encima de la ley” y se le juzga por “desobedecer” al TC. El Partido Popular afirmó este lunes que las miles de personas que han arropado esta mañana al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega en el primer día del juicio por la organización de la consulta del 9-N eran, “sobre todo, cargos públicos”, ya que la “Cataluña real” a esa hora estaba “trabajando”.Así lo expresó en rueda de prensa en la sede nacional del partido el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, tras la reunión del último Comité de Dirección que presidió el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, antes del XVIII Congreso Nacional que se celebrará este fin de semana.“Pensamos sinceramente que la manifestación de hoy que hemos visto es una manifestación sobre todo de cargos públicos”, aseveró el dirigente popular, que seguidamente pidió que se deje trabajar a la Justicia “con absoluta dependencia” para que proteja “nuestra democracia y libertades”.Dijo a los gobernantes catalanes que es la Constitución y la ley que “incumplen” las que también amparan el derecho a manifestación. Además, criticó que se haya instado a funcionarios a coger días libres para expresar su apoyo a Mas, ya que eso propicia que se catalogue en los centros de trabajo públicos a los trabajadores como “afines” o no al proceso independentista.NO PRESIONAR A LA JUSTICIA“Lo que queremos decir es que no se puede presionar el ejercicio de la Administración de Justicia”, señaló, antes de incidir en que “es un fin espurio movilizar a los funcionarios y un numerito absolutamente impropio en una democracia intentar movilizar a la gente para intimidar a un tribunal”, haciendo suyas así las declaraciones a este respecto del titular de Justicia, Rafael Catalá.Dicho esto, aprovechó para mandar un mensaje de “tranquilidad” a la sociedad catalana, puesto que el Gobierno de España no va a permitir que “la crispación de algunos” perjudique las expectativas de bienestar del conjunto de los catalanes. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, prosiguió, sigue en la “doble vía” de “diálogo” y también “firmeza” a la hora de exigir el cumplimiento de la ley.“Hoy se juzga a un dirigente político por haber desobedecido la decisión del Tribunal Constitucional”, manifestó, para a renglón seguido recordar a Mas que “nadie está por encima de la ley”, que “no hay ninguna ideología que justifique el incumplimiento de la ley” y que en España “no se juzga a nadie por sus ideas políticas”.“SENSACIÓN DE FIN DE CICLO”Así las cosas, constató que el proceso secesionista “no conduce a nada”. “Pensamos que no está avanzando y va virando sobre lo mismo, inflando la misma burbuja, que no tiene eco internacional y empieza a verse una sensación de fin de ciclo”, apostilló el responsable de Comunicación de los populares.Preguntado por cuándo se producirá el encuentro entre el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, aseguró que desconoce la agenda concreta del líder popular y, en cualquier caso, remarcó que “no hay bilateralidad” con Cataluña y que el dirigente catalán no va a encontrar en el PP “la sobreactuación”. Por último, hizo un llamamiento a Podemos y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para que se sitúen “al lado de la legalidad” si pretenden ser una fuerza política de ámbito nacional “y no solo meras confluencias”. Además, hizo hincapié en que PP, C’s y PSOE van en Cataluña de la mano, porque comparten que “se tiene que cumplir la ley y que nadie está por encima de la ley”.