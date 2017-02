CATALUÑA. RIVERA PEDIRÁ EL APOYO DE PP Y PSOE PARA ENCABEZAR UNA MAYORÍA CONSTITUCIONALISTA

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dejó claro este miércoles que en el momento en el que haya elecciones autonómicas en Cataluña pedirá el apoyo del PP y del PSOE para encabezar una alternativa constitucionalista a los independentistas y que Inés Arrimadas presida la Generalitat. "Sólo faltaría", dijo Rivera en un entrevista en EsRadio recogida por Servimedia, que después de haber apoyado la investidura de Mariano Rajoy y de haber llegado a acuerdos con el PP y el PSOE, Ciudadanos no pueda encabezar esa alternativa en caso de que el independentismo no llegue a la mayoría absoluta. Se mostró convencido de que en esas elecciones habrá dos bloques, uno independentista con el líder de ERC, Oriol Junqueras, al frente, y tendrá que haber otro constitucionalista encabezado por quien ahora ejerce la oposición en Cataluña. Rivera insistió en que el juicio contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas no tiene "nada que ver con la política", sino con la prevaricación que implicó convocar la consulta soberanista prohibida por el Tribunal Constitucional. Reconoció que se quedó "atónito" al escuchar a Mas decir que no era consciente de las consecuencias legales de esa decisión, algo "absurdo" en un presidente autonómico que impulsa leyes y que está obligado a cumplirlas y hacerlas cumplir. Criticó además a quienes "van de valientes" alardeando de su independentismo pero luego llegan al juicio "y echan la culpa a los voluntarios", a pesar de que es "de cajón" que algo así no se pudo organizar sin una instrucción y organización política desde la Generalitat. Ahora el objetivo, reiteró, es "evitar otro esperpento" y que desde la Generalitat se pueda convocar una nueva consulta, algo que, aseguró, debe garantizar el Gobierno con decisiones "previas" y no solo posteriores.