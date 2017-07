CATALUÑA. EL PP RECLAMA ELECCIONES ANTICIPADAS EN CATALUÑA

Etiquetas

El Partido Popular reclamó este viernes que se convoquen elecciones anticipadas en Cataluña para poder escuchar la opinión de toda la sociedad catalana tras la “purga de disidentes” efectuada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Gobierno autonómico.Esta reclamación la expusieron en Valencia el vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, y la vicesecretaria general de Estudios y Programas, Andrea Levy, después de que Puigdemont relevara hoy a tres consejeros de su Gabinete para evitar disensiones de cara al intento de celebrar el referéndum independentista anunciado para el próximo 1 de octubre.Antes de participar en los Cursos de Verano de la Universidad Católica de Valencia, Casado tildó de “auténtico esperpento” la propuesta del PSOE de hacer una reforma de la Constitución y remarcó que “el PP va a estar tendiendo la mano a los catalanes”.A su juicio, los catalanes “están hartos ya del Gobierno que tienen y que quieren que se vote en Cataluña, pero dentro de la ley, con elecciones anticipadas”. “Ya están tardando en disolver el Parlament y en convocar elecciones anticipadas”, insistió.Opinó que tras “la purga de disidentes internos” de Puigdemont, nos encontramos ante un “proceso totalitario de aquellos partidos o gobiernos que no respetan las libertades”. “Esperamos es que esta pesadilla acabe cuanto antes”, porque “aquí no cabe la equidistancia”, dijo-Por su parte, Levy remarcó que “lo que estamos viendo en Cataluña es que el coste de opinar diferente o de tener dudas sale muy caro” y avisó Puigdemont de que “puede hacer todos los cambios de cromos que quiera en su Gobierno”, pero que lo que pretende “es ilegal y está condenado al fracasado”.“Habrá que hablarles a los catalanes ya, a partir del 2 de octubre, de cómo queremos que sea esa Cataluña en la que no se obligue a los funcionarios a hacer cosas ilegales, ni tenga en permanente tensión a los catalanes por culpa de un gobierno empecinado en imposiciones ideológicas absolutamente fuera de la ley”, expuso.