CATALUÑA. EL PP INSISTE EN QUE PUIGDEMONT VAYA AL CONGRESO “COMO HIZO IBARRETXE” A “DISCUTIR” EL REFERÉNDUM

La dirección del Partido Popular invitó de nuevo al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a acudir al Congreso de los Diputados a presentar su plan soberanista para “discutirlo” con “voces en contra y a favor” de los distintos parlamentarios. Así lo indicó este sábado el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez -Maíllo, en la clausurará el XIII Congreso Provincial del PP de Zamora, donde anunció que deja la Presidencia del partido en este territorio para volcarse en sus responsabilidades en Génova. Martínez -Maíllo afirmó que el PP no va a entrar en las “provocaciones” independentistas de Puigdemont y que no va a ceder al “chantaje” del referéndum. “Diálogo sí, pero chantaje ninguno”, matizó, para a renglón seguido destacar que la obligación de un demócrata es cumplir las leyes y “defender la soberanía nacional”. Además, lanzó un mensaje de “tranquilidad” a los catalanes para transmitirles que “existe sólo una legalidad en Cataluña”. Es por ello que reiteró la invitación del Gobierno para que Puigdemont acuda a la Cámara Baja “como hizo (Juan José) Ibarretxe”, cuando presidía el Gobierno vasco, a exponer su hoja de ruta independentista. Es en el Parlamento donde, según Martínez-Maíllo, Puigdemont debe escuchar las “voces en contra y a favor” de sus planes todos los diputados y ahí “podrá discutir lo que estime conveniente”. El dirigente del PP manifestó que el Gobierno “acoge con los brazos abiertos” al mandatario catalán si así lo desea, pero puntualizó que la posición de su partido “será siempre la misma”, que es no aceptar lo que desde Cataluña se quiere imponer como un “golpe al Estado”. “Se lo han dicho en inglés, francés o alemán”, aseguró al enumerar así a los dirigentes europeos que han mostrado su rechazo y al referirse también a la Comisión de Venecia (órgano asesor del Consejo Europeo), que ha trasladado al Gobierno catalán a través de una carta que el referéndum debe pactarse con las autoridades españolas.