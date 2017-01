CATALUÑA. EL PP, SOBRE EL ACTO DE PUIGDEMONT EN EL PARLAMENTO EUROPEO: “PODRÍA HABERLO HECHO EN UN BAR”

Etiquetas

- Asegura que en Bruselas “cada vez se entiende menos” que Puigdemont plantee “un nuevo 'Brexit'”. El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, aseguró hoy que en Bruselas “cada vez se entiende menos” que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, quiera plantear “un nuevo 'Brexit'” a España y a la Unión Europea (UE) y subrayó que su visita de mañana al Europarlamento es “de forma particular” y, por tanto, podría haberse celebrado “en un bar” en vez de haber “alquilado” una sala de esta institución para tal fin.Así lo expresó en declaraciones a los periodistas en la sede nacional del PP, minutos antes de asistir a la reunión del Comité de Dirección liderada por Mariano Rajoy y ante la conferencia que Puigdemont tiene previsto pronunciar este martes en Bruselas.González Pons recalcó que se trata de un acto “dentro” del Parlamento Europeo, aunque no “del” Parlamento Europeo. “Han alquilado una sala en el Parlamento Europeo y lo van a hacer en una sala como podrían hacerlo en una cafetería, porque no va a haber ninguna autoridad presente ni se trata de un acto institucional”, sentenció.“Cuando el presidente de la Generalitat visita Bruselas debería hacerlo de manera institucional y mañana lo hace de forma particular”, aseveró, antes de insistir en que se trata de un acto que “podría haberlo hecho en un bar”, puesto que su objetivo es “reunir a los que quieran ir a verle para contarles su referéndum”.Dicho esto, enfatizó que en Bruselas “cada vez se entiende menos la actitud de Puigdemont y de los independentistas catalanes, porque lo que plantean se ve como un nuevo 'Brexit', un 'Brexit' a España y a la UE”. “Lo que Puigdemont quiere es salirse de la UE y salirse del mercado único y por eso cada vez tiene más aliento en la extrema derecha”, remarcó. En este sentido, agregó que el grupo de Nigel Farage y el de Marine Le Pen cada vez “reciben con más alegría todos los movimientos” que hace Puigdemont desde Cataluña, dado que “un 'Brexit' como el de Gran Bretaña en Cataluña ayudaría a romper una Unión Europea que en este momento no está pasando por su mejor instante”.