CATALUÑA. ALBIOL ACUSA A PUIGDEMONT DE SUPERAR LA "INDIGNIDAD" A LA QUE FRANCO SOMETIÓ A CATALUÑA

- "Durante el franquismo se suprimió la Generalitat pero teníamos un presidente en el exilio que mantenía la dignidad de la institución; ahora tenemos institución pero no tenemos un presidente digno", dijo. El líder del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, acusó este sábado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de someter a la institución a una "indignidad política" mayor que la padecida durante la dictadura franquista. Durante su intervención en la Escuela Miguel Ángel Blanco en Bilbao, García Albiol subrayó que los momentos actuales en Cataluña son de "decadencia institucional y política", y llegó a decir que los "peores" de la democracia e incluso "más allá, de los últimos cien años". Durante el franquismo, argumentó, "se suprimió la institución de la Generalitat pero teníamos un presidente en el exilio, Tarradellas, que mantenía la dignidad de la institución. Ahora tenemos institución pero no tenemos un presidente digno" porque Puigdemont gobierna sólo "para quienes están instalados, como él, en la radicalidad" y trata de "convertir en invisibles" a los catalanes que se sienten también españoles. Denunció que los asesinos de Miguel Ángel Blanco son recibidos "bajo palio" en el Parlamento de Cataluña y ERC prepara un acto conjunto con Arnaldo Otegi, y son esas cosas las que sumen a la institución en la "indignidad" política e institucional. Lanzó, sin embargo, un mensaje de "absoluta tranquilidad" a los ciudadanos porque mientras gobierne el PP "nadie va a celebrar un referéndum para separar a Cataluña del resto de España".En estos momentos, aseguró, los partidos constitucionalistas están "obligados" a centrarse en la defensa común de la legalidad para presentar un proyecto "alternativo" con el que la mayoría social de Cataluña pueda vivir "con naturalidad" su sentimiento de ser catalanes y españoles, con sus diferentes intensidades. Por eso, lamentó, cree que la intención del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de impulsar una reforma de la Constitución con o sin el PP es "un ejercicio de irresponsabilidad" que implica "aprovechar" un momento convulso para hacer "política de regate corto" y tratar de conseguir votos. Con ello, denunció, hace "un flaco favor para todos los que nos sentimos catalanes y españoles" y "hasta cierto punto da alas" a quienes apuestan por la ruptura. García Albiol pidió a Sánchez "responsabilidad y lealtad" con el conjunto de los catalanes y españoles. "Ahora no estamos para regates cortos ni para tácticas electorales", concluyó, sino para ser capaces de impulsar una "respuesta conjunta" al independentismo.