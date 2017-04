CATALUÑA. RAJOY DICE QUE PUIGDEMONT "ES CONSCIENTE" DE QUE NO HAY NADA QUE NEGOCIAR

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, descartó tácitamente este sábado que vaya a atender la nueva propuesta de negociar un referéndum que avanzó hoy mismo el de la Generalitat, Carles Puigdemont. “Es consciente de que no puedo acceder a su petición”, deslizó.A Rajoy se le preguntó, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Europeo, por el anuncio que hizo Puigdemont ante la Asamblea Nacional Catalana de que trasladará una nueva “propuesta en firme” al Gobierno central para tratar de acordar el referéndum, a la vez que le pidió que deje de lado su “vagancia” y sus “prejuicios”.El presidente del Gobierno central aseguró que contestará a Puigdemont cuando le llegue esa oferta, pero que hasta ahora la negociación ha sido “muy difícil”, porque así lo es cuando una de las partes “dice que ‘hay que hacer lo que digo yo’”. Pero, en todo caso, reiteró su doble tesis habitual de que un presidente como él “no puede hacer un referéndum, porque no es el titular de la soberanía nacional”, y además personalmente no quiere hacerlo: “No estoy dispuesto a que sobre lo que es España decida sólo una parte de España”.Por tanto, coligió que insistir en este tema como hace Puigdemont es “crear mal ambiente” y “generar problemas”, a sabiendas de que no puede obtener otra respuestas. “Es consiente de que no puedo acceder a su petición, al margen de que me parece absolutamente disparatado”, zanjó, advirtiendo de que esa “dirección” le parece “muy negativa para los españoles que viven en Cataluña y los españoles que viven fuera de ahí”.Al presidente también se le preguntó por otros dos temas colaterales. Uno de ellos, la foto que se hizo su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, con independentistas catalanes y una estelada, y, en contraste, el rechazo del Gobierno de Marruecos a reunirse con Puigdemont, lo que ha llevado a la Generalitat a cancelar un viaje a ese país. “Nos permite a todos hacer un juicio muy equilibrado sobre lo que es el Gobierno de Marruecos y lo que es el señor Maduro, y reflexionar sobre los apoyos con los que cuentan algunas posiciones políticas en nuestro país”, valoró Rajoy.El otro tema, la candidatura de Barcelona a ser sede de la Agencia Europea del Medicamento. “España dará la batalla”, advirtió el presidente del Gobierno, destacando que, aunque hay países europeos que aún no son sede de ninguna de las agencias de la UE, la Barcelona es “una de las candidaturas más potentes”, por el atractivo de la ciudad, las empresas del sector allí instaladas y las comunicaciones.No obstante, a pregunta de los periodistas sobre el eventual efecto negativo que podría tener el proceso independentista sobre las posibilidades de esta candidatura, Rajoy reflexionó: “La estabilidad es un factor muy importante y siempre va a operar a favor. La inestabilidad es difícil que lo haga en esa misma dirección”.