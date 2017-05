CATALUÑA. PP, CS Y BOADELLA REPROCHAN A CARMENA SU COMPLICIDAD CON EL INDEPENDENTISMO EN "LA CASA DE LOS MADRILEÑOS"

Etiquetas

- Y al PSOE su ausencia del acto contra la conferencia de Puigdemont. PP, Ciudadanos y el dramaturgo Albert Boadella recriminaron este viernes a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, su “complicidad” con el independentismo ya desautorizado por el Tribunal Constitucional, al permitir que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, vaya a pronunciar el lunes una conferencia en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento y por tanto “la casa de todos los madrileños".La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, y la diputada y secretaria primera de la Mesa del Congreso de los Diputados, Alicia Sánchez-Camacho, acudieron al acto organizado en el propio Palacio de Cibeles por el Grupo Municipal Popular para pedirle a Carmena que “reflexione” y no permita esa conferencia, en la que Puigdemont pretende volver a proponer al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, un referéndum de independencia acordado.Levy, que tomó la palabra en el acto, lamentó que Carmena “quiera ser cómplice del desafío ilegal de los independentistas” y “abrir la puerta al discurso del odio y la confrontación”, poniendo “la alfombra roja” a quienes "llevan años insultando al resto de los españoles”, cuando se les cierran las puertas en la UE.La dirigente popular equiparó el populismo y el radicalismo de Ahora Madrid y los independentistas, y aseguró que ambos buscan “crear culpables” fuera que les eximan de su propia responsabilidad.En la misma línea, el portavoz del Grupo Municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, aclaró que no se trataba de un acto partidista y por eso agradeció la presencia del concejal de Ciudadanos Sergio Brabezo (la portavoz de Cs, Begoña Villacís, no pudo acudir). Sin hacer mucha sangre, al término del acto dijo que le hubiera gustado que estuviera también presente el PSOE, a cuya portavoz en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, asegura que invitó.Durante su intervención en el acto, Almeida espetó a Carmena: “No en Cibeles, no en nuestra casa, no en la casa de todos”. Y le reprochó su “buenismo”, que a su juicio le hace entender como una cuestión de libertad de expresión lo que en realidad es una “búsqueda de cobertura institucional” por parte de los independentistas, a la que Carmena, dijo después a los periodistas, ”ha picado el anzuelo” y le ha brindado su “complicidad”.LA JUEZA CARMENA Y EL TCAl portavoz popular le parece “insultante” para los catalanes que se presente el conflicto nacionalista como una confrontación entre España y Cataluña, cuando son sólo una parte de los catalanes los que “pretenden desafiar el orden constitucional y la legalidad vigente”.En este sentido, recordó que Carmena es jueza y que lo que pretenden los independentistas es ilegal. “¿Usted puede seguir ignorando al Tribunal Constitucional, puede seguir avalando un proceso a costa del TC? No puede hacerlo y menos en casa de todos los españoles”, le interpeló figuradamente.Al término del acto, y en declaraciones a los periodistas, Sánchez-Camacho incidió en estos argumentos y lamentó el “agravio” que se perpetra contra los madrileños con esta conferencia de Puigdemont en el Ayuntamiento. En su opinión, la democracia por la que aboga Puigdemont es “falsa”, pues no quiere dialogar en el marco de la ley, sino que se le conceda “un cheque en blanco” para organizar el referéndum, y aseguró que en Cataluña existe un “gran hartazgo” del proceso independentista, “por muchas puertas que le abra Carmena”.Como Levy, la diputada del PP también dijo que el independentismo y Podemos son “más de lo mismo”, pues ambos utilizan el populismo, y afeó al secretario general de ese partido, Pablo Iglesias, que muestre frente al nacionalismo los mismos complejos que el PSOE.Aunque Villacís no pudo acudir, sí envió a los medios una declaración en la que denunció que, el lunes, “el independentismo va a hacer una parada en Madrid”, y “no en cualquier sitio”, sino en “la casa de todos los madrileños”. Afeó a los independentistas haberlo escogido este escenario y a Carmena poner la sala a su disposición, y envió un mensaje velado al PSOE al señalar que el rechazo a la conferencia “debería unir a todos los partidos constitucionalistas”.También durante el acto, Boadella calificó el conflicto nacionalista en Cataluña como “el mayor problema de los últimos tiempos” en España, con el que “no tienen comparación” el paro y los problemas sociales si el proceso independentista se lleva adelante.Más que a los dirigentes catalanes “impostores” y “ladrones de sentimientos” con una “desfachatez absolutamente ejemplar”, culpó a la “connivencia” de la izquierda española y hoy de Carmena, que les alquila una sala para “contarnos con todo lujo de detalles cómo se van a ciscar en la Constitución”.Además, dijo que le preocupaba que en el acto no hubiera un representante del PSOE, cuando la independencia de Cataluña supondría “la desaparición de los grandes valores” de la democracia española, e instó a los socialistas a que “se lo hagan mirar”. Boadella escribió en la bandera española que presidió el acto la sentencia “El nacionalismo es un simple accidente sexual”, muy celebrada por los asistentes al acto.