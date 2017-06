CATALUÑA. EL PDECAT DICE NO QUERER “REPRODUCIR UN IBARRETXE” SI PUIGDEMONT PRESENTA EN EL CONGRESO EL REFERÉNDUM

Etiquetas

El PDECat aseguró este martes que no quiere “reproducir un Ibarretxe” en el Congreso de los Diputados si finalmente el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presenta en la Cámara Baja la hoja de ruta independentista. En los pasillos del Congreso, el portavoz del PDECat, Carles Campuzano, explicó que los convergentes no quieren que se someta a votación la propuesta que presente Puigdemont, sino que simplemente ven “razonable” que el mandatario catalán vaya a la Cámara a exponer sus planes independentistas. Ahora es necesario, dijo, “analizar” los “escenarios reglamentarios posibles” en los que Puigdemont podría marcar su estrategia en el Congreso, entre los que no están, según señaló Campuzano, reproducir lo que en su día hizo Juan José Ibarretxe cuando presidía el Gobierno vasco, que acudió a la Cámara a exponer su hoja de ruta independentista.Sobre la moción de censura que empezará a debatirse el 13 de junio a las 9.00 horas, dijo que la posición actual del PDECat es la abstención, aunque esta semana se reunirán con dirigentes de Unidos Podemos para aclarar su postura. Explicó que la abstención escenifica su rechazo al Gobierno de Mariano Rajoy pero que tampoco es un “apoyo” a Pablo Iglesias como candidato alternativo.