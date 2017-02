CATALUÑA. RIVERA PIDE “NO ENTRAR AL TRAPO DEL VICTIMISMO” DE ARTUR MAS

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, abogó este lunes por “no entrar al trapo del victimismo” y de lo que llamó “épica del oratorio barata” de los independentistas catalanes, que han arropado al expresidente de la Generalitat Artur Mas al acudir a su juicio por la consulta del 9-N.En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Rivera dijo que es “muy triste que en un país democrático los dirigentes políticos sean juzgados por prevaricación”, por lo que rechazó que el juicio a Mas y otros miembros de su Gobierno en 2014 “no es un caso político”, sino por “saltarse las sentencias de los tribunales y la reglas del juego” cuando organizaron aquella consulta independentista.Además, el líder de Ciudadanos insistió en su tesis de que el proceso separatista es “una gran cortina de humo” del PDECat, antigua Convergència Democrática de Catalunya, para tapar sus casos de corrupción, por lo que llamó a tomarse la concentración de independentistas en apoyo de Mas “con serenidad” y “no entrar al trapo del victimismo”. Además, se declaró “convencido de que no va a funcionar el intento de presión, por mucha gente que pongan en la puerta”.Rivera proclamó que no va a “permitir que Mas se arrogue la representación del pueblo catalán”, puesto que cree que “la mayoría de los catalanes no se sienten representados por Mas”, y lamentó que el nacionalismo “siempre presiona cuando te sales del redil” y que en su Cataluña natal se esté hablando de estos temas y sean parte del problema y no de la solución.