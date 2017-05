CATALUÑA. RIVERA, A LOS INDEPENDENTISTAS: “SI NO QUIEREN QUE LES MULTEN, QUE NO SE SALTEN LAS LEYES”

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo hoy que si los independentistas catalanes no quieren que se les multe, lo que deben hacer es cumplir la ley, en referencia a que las entidades Òmnium y ANC abrieran este lunes una “caja de solidaridad” para pagar las sanciones por amparar el proceso secesionista.“Si no quieren que les multen, que no se salten las leyes”, dijo Rivera en una rueda de prensa en la sede de su partido tras reunirse esta mañana la Ejecutiva de su formación.Respecto a la “caja de solidaridad” de los independentistas para pagar multas, el líder de Ciudadanos manifestó que muchos españoles pagan multas o impuestos sin tener más “apoyos” de ninguna autoridad.Además, indicó a Òmnium y ANC que es “muy sencillo” evitar que les impongan sanciones por el proceso secesionista. “Si no quieren que les multen que no se salten las leyes”, afirmó, al tiempo que deseó que los nacionalistas catalanes “algún día vuelvan al seny”.Rivera también consideró “triste” que la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, declarara este lunes ante la Justicia de esta comunidad por presuntamente no haber cumplido las resoluciones del Tribunal Constitucional al permitir el pasado 6 de octubre que se votaran en su institución dos iniciativas que abrían la puerta a un referéndum secesionista.Además, el líder de Ciudadanos dijo que también le “entristece bastante” ver “cómo ha acabado CDC y ERC”, en referencia a que sus máximos dirigentes acompañaran esta mañana a Forcadell a su llegada para declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.