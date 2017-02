CATALUÑA. SÁENZ DE SANTAMARÍA DICE A LOS DIRIGENTES DE ERC QUE SON “MÁS ÚTILES” AL PROCESO INDEPENDENTISTA “CUANDO CALLAN”

Etiquetas

- Replica a Tardà que tiene “más fina la piel que la boca”. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó este viernes que a la vista de “cómo les va a los senadores de ERC”, refiriéndose a Santiago Vidal, los parlamentarios de este partido “son más útiles al proceso (soberanista) cuando callan que cuando hablan” y les recriminó que digan que Cataluña es sólo el independentismo, valiéndose de un estilo “absolutista”. La también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales hizo estas consideraciones en la sesión de control al Gobierno, al responder al portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, que preguntó “cómo piensa el Gobierno español actuar ante el gran consenso social que representa el Pacto Nacional por el Referéndum en Cataluña”.El Pacto Nacional por el Referéndum, organismo que reúne a la Generalitat y a partidos y entidades favorables a un referéndum sobre la independencia de Catalulña, se reunirá esta tarde a partir de las 16 horas en el Parlament para abordar el contenido del manifiesto fundacional.Tardà instó a los “demócratas” de la Cámara Baja a adherirse a este manifiesto, en el que se explicita “la voluntad firme y mayoritaria del pueblo de Cataluña a decidir libremente su futuro mediante un referéndum, a ser posible convocado con el acuerdo del Gobierno”.La vicepresidenta aseguró que la respuesta ante este manifiesto por parte del Gobierno no será otra que “el respeto al mayor consenso político y social de toda Cataluña y España, que es la Constitución, que ampara nuestra democracia, protege a las personas y pone freno a los abusos de los gobernantes”.Tardà lamentó “la cerrazón” del Gobierno de Mariano Rajoy e hizo hincapié en que su partido seguirá insistiendo en la necesidad de negociar, dialogar y llegar a acuerdos sobre esta cuestión, ya que “sería beneficioso para ambas partes y el derecho a decidir pertenece tanto a los catalanes del ‘sí’ como a los del ‘no’”.“Si ustedes se empeñan en negar las urnas, sepan que de igual manera vamos a convocar el referéndum, razón por la cual creo que sería bueno que corrigieran y se sentaran en la mesa de negociación”, incidió, antes de proclamar que los partidos que abogan por el derecho a decidir van a esperar “hasta el último momento” al Ejecutivo central.Asimismo, abundó en que la Generalitat de Cataluña se encuentra ahora en un “escenario novedoso” en el cual todo depende ya de ellos mismos. “Tenemos mayoría parlamentaria y la joya de la corona: consenso social”, dijo, y explicó que el 89% de la ciudadanía de Cataluña quiere votar y entre esas personas hay hasta ciudadanos que también han votado al PP. Sáenz de Santamaría le recriminó que tienda a “confundir Cataluña con el independentismo”. “Dicen, sumando a todos, 'Cataluña somos nosotros', al más puro estilo absolutista”, lamentó. “Usted puede hablar en nombre de ERC, aunque viendo cómo les va a sus senadores, son más útiles al proceso cuando callan que cuando hablan, porque lo que usted pretende, con el tono que quiera, es ilegal y el juez que ha sentenciado esa ilegalidad no es otro que el juez Vidal”, dijo.La ministra para las Administraciones Territoriales se refirió así a las declaraciones del exsenador de ERC Santiago Vidal en las que aseguraba que el Gobierno autonómico tiene ilegalmente datos fiscales de ciudadanos, declaraciones por las cuales dimitió posteriormente.Por último, Tardà exigió a Sáenz de Santamaría que desautorice al vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, por unas palabras que pronunció sobre el Ejecutivo catalán. “Tiene usted más fina la piel que la boca o quiere que todos demos un curso de urbanidad parlamentaria con el señor Gabriel Rufián”, replicó la vicepresidenta.Aludía a unas palabras del dirigente popular sobre el caso de Vidal, en las que dijo que la Generalitat no sólo incumple la ley, sino que está conculcando derechos fundamentales y situándose fuera de la legalidad, algo que ve más propio de sistemas "xenófobos" y "totalitarios".