CATALUÑA. RIVERA PIDE “SERENIDAD Y FIRMEZA” PARA EVITAR UN NUEVO “ESPERPENTO” EL 1 DE OCTUBRE

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, abogó este sábado por abordar con “serenidad, firmeza y sin complejos” las acciones necesarias para evitar en Cataluña un nuevo “esperpento” con el referéndum anunciado para el 1 de octubre, tras lo cual debería promoverse en esta comunidad “un proyecto ganador español”. Rivera hizo estas consideraciones en la escuela de verano de su partido y donde participó durante esta mañana en una mesa de debate.Respecto a la situación en Cataluña y el referéndum de independencia anunciado para el 1 de octubre, Rivera propuso medidas a corto y largo plazo. Así, en los próximos dos meses y medio dijo que la prioridad debe ser “evitar un ridículo espantoso” y la “vergüenza” de permitir que se abrieran los colegios de manera “ilegal”, que destacó ya se produjo con la consulta del 9 de noviembre de 2014. “Tengo la convicción de que no se va a volver a producir", aseguró. "ESTÁN JUGANDO A PROVOCAR"Para evitar el referéndum independentista, Rivera defendió tener “muy en cuenta la división interna” que se está destapando en el bloque soberanista, porque, a día de hoy, sólo “están jugando a provocar porque no tiene nada: ni urnas, ni papeletas, ni censo, ni funcionarios, ni espacios públicos cedidos por los ayuntamientos”.En esa tesitura, Ciudadanos apuesta por actuar con “serenidad, con firmeza, en defensa del cumplimiento de la ley y sin complejos” para evitar el referéndum antes de octubre. A partir de ese momento, abogó por poner en marcha una estrategia a largo plazo para “hablar del proyecto de España, para explicar que hay un proyecto ganador español. Y eso no se hace en dos días”.Rivera cree, además, que los españoles “no nos perdonarían” la falta de entendimiento si los partidos constitucionalistas lograran “un escaño más” que los soberanistas en las próximas elecciones autonómicas catalanas y se mostró partidario de un Gobierno de coalición para desalojar de las instituciones al independentismo.