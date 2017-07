CATALUÑA. RIVERA PIDE "SERENIDAD FRENTE A LA PROVOCACIÓN" Y "FIRMEZA" ANTE LA CONSULTA

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reclamó este jueves "serenidad frente a la provocación" de los independentistas catalanes y "firmeza" para impedir una nueva consulta soberanista. "No hace falta gritar", dijo al Gobierno, solo "hacer".En un encuentro informativo organizado por EFE, Rivera subrayó que el Gobierno ya "permitió" la consulta y "menospreció" lo que algunos advertían, entre ellos los dirigentes de Ciudadanos. De cara a la nueva consulta que pretenden los soberanistas, Rivera alertó de que es preferible "impedir" que se celebre, utilizando los mecanismos del Estado de Derecho, a "perseguir" a quienes hayan permitido su celebración. Para hacer política "tienes que tener enfrente a políticos, no a bomberos pirómanos", aseguró, dando por hecho que el diálogo es imposible con quienes "no respetan ni sus propias reglas de juego" y lo seguirá siendo mientras no haya un "cambio de interlocutor" en la Generalitat. Se mostró convencido de que los independentistas están "divididos" y de que "hay que dejar que se cuezan en su división" porque la convocatoria será "un fracaso" y llevará a elecciones autonómicas. "Ahí es donde nos jugamos mucho" y donde pidió al PP, al PSOE y a Podemos "que nos ayuden" para liderar una alternativa constitucionalista. Política a corto plazo es impedir la consulta, dijo, y a medio plazo es configurar una mayoría alternativa y abrir una "mesa de partidos para actualizar" la Constitución.