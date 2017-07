CATALUÑA. EL SOCIALISTA JAVIER ROJO PIDE DEBATIR EN LAS CORTES LA RESPUESTA AL REFERÉNDUM DEL 1 DE OCTUBRE

Etiquetas

El socialista Javier Rojo, que fue presidente del Senado entre 2004 y 2011, pidió hoy al Gobierno que promueva un debate en las Cortes sobre cómo responder al referéndum independentista en Cataluña anunciado para el 1 de octubre, ya que esta sesión parlamentaria obligaría a todas las fuerzas políticas a “retratarse”.Rojo hizo estas reflexiones al participar este sábado en una mesa de debate en la universidad de verano de Ciudadanos, en la que también intervinieron el líder de este partido, Albert Rivera; Gabriel Elorriaga, vocal asesor en el Instituto de Estudios Fiscales y miembro del PP; y Josep Piqué, exministro de Industria. “¿Porqué no se discute", se preguntó Rojo respecto a Cataluña, "en el Parlamento español. Yo quiero escuchar a algunos que se han puesto de perfil, quiero escuchar al Gobierno, que me diga esto es lo que está pasando y esto es lo que vamos a hacer. Es gravísimo lo que está pasando y el Gobierno tiene que subir a la tribuna antes del 1 de octubre”.EMPRESARIOS "DE PERFIL"El expresidente del Senado exigió que se explique claramente que “fuera de España se está fuera de Europa” y criticó a los empresarios catalanes que se ponen “de perfil” y que no alertan, por ejemplo, de que la independencia provocaría el éxodo de muchas empresas de Cataluña. “La deslocalización de las empresas pasa. En Quebec pasó, las empresas se fueron” y pidió “pongámoslos en su sitio. Están haciendo el ridículo porque están fuera de la legalidad”.Ese debate parlamentario monográfico permitiría, según Rojo, “tomar la iniciativa política” que ahora está manos de los independentistas a los que les “interesa mucho más el ruido y el despiste” que la política. El expresidente de la Cámara Alta y exdirigente del PSOE en el País Vasco alertó también de que en Cataluña “empieza a haber una quiebra de la convivencia. Ya no se atreven a compartir con amigos las posiciones que tienen, ya no se habla en Navidad. Eso me recuerda lo que nos sucedía a algunos y es malo, porque recomponer eso cuesta tiempo”.