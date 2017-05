MADRID. CAUSAPIÉ CREE QUE AL GOBIERNO MUNICIPAL LE FALTAN AMBICIÓN Y GESTIÓN Y “LE SOBRAN LÍOS INTERNOS”

Etiquetas

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, dijo este jueves que no hace un balance positivo de los dos años del gobierno de Ahora Madrid, al que acusó de que “le falta ambición y capacidad de gestión y le sobran líos internos”, así como de no haber ejecutado aún “al menos 70” de los 199 acuerdos aprobados por la oposición en el pleno.En su intervención en el Pleno del Estado de la Ciudad, Causapié avisó de que lo que hay que impedir a toda costa es que “la derecha” vuelva al gobierno, por lo que teme que , como “queda poco tiempo y poco espacio” para las elecciones de 2019, se han “encendido las luces de alarma”.Causapié objetó que, aunque ha mejorado la economía, esta mejora “no se ha extendido a todos” y el reparto de la riqueza sigue siendo desigual, por sectores sociales y por sexos, dado que la situación laboral de las mujeres es peor en la ciudad que en la Comunidad y el Estado. Así, reclamó un plan de empleo que las incite a que salgan de la prostitución.La portavoz socialista exigió que se ejecute el 100% de las inversiones, no como el año pasado. En urbanismo, advirtió de que exigirá el cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana y reprochó que Ahora Madrid y PP han votado juntos en favor de grandes empresas y contra el criterio de los vecinos. En este sentido, no le valen “gestos” como el del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, de votar con la nariz tapada la cesión para pisos turísticos.“Nos preocupa que todos sus líos afecten a la imagen exterior de Madrid”, añadió, antes de elogiar los procesos participativos y las ordenanzas de transparencia; un valor con el que cree que no se ha actuado en relación a la denuncia del contrato de organización del Madrid Mutua Open de tenis. Causapié reclamó también medidas por una movilidad sostenible, con aparcamientos disuasorios, y una política de tráfico compartida con los muniipios de la Comunidad y el gobierno regional., así como reducir el copago y ampliar las escuelas infantiles, dos muestras de lo que entiende que es una política de izquierdas que justifica su apoyo al Gobierno municipal.