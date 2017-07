CC y PP suspenden por segunda vez consecutiva la reunión del comité negociador para formar un eventual pacto de Gobierno

Etiquetas

Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) han decidido suspender por segunda vez consecutiva la reunión del comité negociador para un eventual pacto de Gobierno, que se iba a celebrar este viernes a las 11 de la mañana en Santa Cruz de Tenerife.

En todo caso, la diputada y secretaria de Organización de CC, Guadalupe González Taño, que está actuado de portavoz por su formación en esta negociación, ha dicho que en CC están "convencidos" de que se podrá "seguir avanzando" a medida que "se puedan ir acercando posturas".

Así, explicó que los contactos entre ambas formaciones siguen produciéndose pese a no verse en las reuniones formales del Comité y sostuvo que no tenía sentido volver a sentarse "porque realmente todavía quedan puntos en los que avanzar" y no se ha podido elaborar un documento programático conjunto.

INCAPACES DE MONTAR UN "DOCUMENTO CONJUNTO CON PROPUESTAS DE MÍNIMOS"

"CC mantiene sus contactos con el PP, y sigue en la línea de intentar llegar a un acuerdo pero en estos momentos hasta que no se pueda elaborar un documento conjunto con las propuestas de mínimos que hemos ido avanzando en este tiempo pues se seguirán manteniendo los contactos y seguiremos hablando", aseveró

La formación nacionalista, que actualmente gobierna la Comunidad Autónoma en solitario, reiteró su "disposición a seguir dialogando", tal y como, aseguran, están "haciendo" y consideró que los próximos contactos entre ambas formaciones "tendrán que tener un carácter más técnico".

SEGUNDA REUNIÓN SUSPENDIDA EN DOS SEMANAS

CC y PP ya suspendieron la anterior reunión, que iba a tener lugar también en la capital tinerfeña el pasado 30 de junio. Este miércoles, 5 de julio, confirmaron que la reunión de mañana estaba fijada para las 11 de la mañana en el Hotel Taburiente, pero finalmente han decidido suspenderla.