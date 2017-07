CC no negocia con un "ultimátum" y dice que sin acuerdo fiscal no habrá pacto con el PP

Etiquetas

El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, ha advertido este martes al PP de que no negocia con "ultimátum" ni "con prisas", y ha insistido en que sin acuerdo fiscal no habrá pacto de Gobierno.

En declaraciones a los periodistas a raíz de que el presidente del PP, Asier Antona, haya fijado el día 19 como fecha límite para negociar, Barragán ha admitido que "no hay nada" que invite a realizar una reunión de la comisión de negociadora el próximo viernes.

No obstante, ha dicho que esta semana va a mantener encuentros "informales" con representantes del PP --este martes se han reunido en el Parlamento Fernando Clavijo y el propio Antona-- para ver si "se dan las condiciones" para volver a reunirse, pero ha dejado claro que no van a apoyar una bajada generalizada del IGIC porque no se pueden "cuadrar los números".

Además, ha señalado que "todas las vías están abiertas", entre ellas un 'apoyo externo' del PP, al tiempo que ha destacado que en su partido son más partidarios se hacer bajadas selectivas de impuestos, como en el campo cultural o audiovisual, con el fin de dinamizar la economía y crear empleo.

"Trabajamos para llegar a un acuerdo pero no sé si en siete días vamos a llegar a un acuerdo", ha indicado, subrayando que cuando se firme un pacto, "tiene que ser una cosa sólida y duradera". "Hasta que no haya acuerdo fiscal no se podrá dar otro paso", ha agregado.