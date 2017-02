El ex secretario de CCOO José María Fidalgo cree que "Cataluña era un espejo del futuro y ahora es un espejo del pasado"

Etiquetas

El ex secretario general de CCOO José María Fidalgo cree que "Cataluña era un espejo del futuro y ahora es un espejo del pasado", unas palabras pronunciadas con motivo del V Foro 'España a Debate' de Tomares (Sevilla), donde se mostró en contra de los nacionalismos.

Según indica el Ayuntamiento de Tomares en una nota, el V Foro 'España a Debate' comenzó el pasado jueves en Tomares con la presencia de José María Fidalgo, que fue presentado por el periodista Cristóbal Cervantes en el Auditorio Municipal Rafael de León.

Fidalgo comenzó su discurso explicando lo que para él han sido en el siglo XIX y parte del XX los cuatro principales problemas de España, como son "una sociedad atrasada y rota, conflictos militares como los golpes de estado que agitaban la situación del país, el chirriante poder religioso, y el problema territorial con el surgimiento de los nacionalismos".

En su opinión, España "ha conseguido solventar tres de estas cuatro contrariedades con éxito, quedando aún por resolver el problema territorial, que ha vuelto ahora a la palestra, sobre todo, con el nacionalismo catalán".

Sobre Cataluña en concreto, Fidalgo afirmó que históricamente había sido un ejemplo de modernidad, donde "Cataluña era un espejo del futuro", pero desde la aparición del sentimiento nacional catalán, "se ha convertido en un espejo del pasado".

A raíz del debate catalán, el ex secretario general de Comisiones Obreras expuso su contrariedad a cualquier tipo de nacionalismos, ya que los ve como el origen de todas las revoluciones del siglo XX. Para contrarrestarlo, declaró que "hace falta bastante resistencia, y una inclinación de la gente para entender que estamos viviendo en sociedad. Somos una red, no solo vale el bien personal. Los que no somos nacionalistas, debemos tomar conciencia y no dejar crecer un cáncer, porque cuando llega a determinados niveles, empeora".

Además, quiso destacar el sentimiento de cohesión español, ya que "España es un país que siempre se ha definido por la persistencia que tienen los españoles a no separarse a pesar de lo diversos que son".

Siguiendo con la exposición de sus ideas, José María Fidalgo también quiso defender la Constitución Española, muy debatida últimamente. Confirmando sentirse orgulloso de pertenecer a la Constitución del 78, Fidalgo la calificó como "moderna" y "proyectiva", por lo que "hay que respetarla".

Por otro lado, este médico de profesión, reflexionó sobre la necesidad de debatir y tener pensamientos y opiniones propias de cada uno. Para él, actualmente "los ciudadanos estamos recibiendo opinión más que información. La información es un pretexto y la opinión es el fin. Ha crecido un tipo de individuo que es poco reflexivo, consume lo que le dan, y lo vuelve a emitir. Todo esto, justo en el momento en el que más necesidad tenemos de ese debate con reflexión autónoma. Hay poca gente que se arriesgue a decir algo fuera de lo establecido".

Por eso, José María Fidalgo agradeció al Ayuntamiento y a los tomareños la organización y la asistencia a foros como el de "España a Debate", porque en la sociedad actual "sorprende encontrar vecinos interesados en estos temas".

Para acabar esta primera entrega del V Foro 'España a Debate', José María Fidalgo respondió a varias preguntas lanzadas por Cristóbal Cervantes y los asistentes al acto sobre temas muy interesantes como la edad de jubilación y las pensiones, el empleo y la fiscalidad española, la actualidad política o la religión.

Para las próximas dos semanas, 'España a Debate' continúa en el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares los jueves 16 y 23 de febrero con Casimiro García-Abadillo e Ignacio Camacho, respectivamente, como protagonistas.