CCOO y UGT respaldan la moción de censura de Podemos contra Cifuentes, porque PP está de corrupción "hasta las cejas"

Espinar dice que "la foto fija de una Asamblea de Madrid que sigue apoyando a Cristina Cifuentes no representa la realidad social"

CCOO y UGT de Madrid han respaldado este viernes la moción de censura que Podemos Comunidad de Madrid está impulsando contra la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, porque PP está de corrupción "hasta las cejas".

Así lo han afirmado el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, y su homólogo de UGT Madrid, Luis Miguel López Reíllo, que se han reunido con el secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, y la portavoz del Grupo Parlamentario de la formación morada en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta.

A juicio de Cedrún, hay que "llegar hasta el final, hasta arriba" y cambiar. "Tiene que haber un cambio en la Comunidad", ha defendido Cedrún, quien ha considerado que el "PP está con la corrupción hasta las cejas y va a ser difícil que puedan abordar todo el alcance de la corrupción". Por eso, apuestan por una "alternativa de cambio".

Cedrún ha destacado la "coincidencia" con Podemos, porque el "principal problema que tiene esta comunidad es el de la corrupción". "Estamos hablando no de unas personas concretas que se han corrompido, sino de la corrupción que se ha instalado prácticamente en todas las instituciones democráticas de la Comunidad y tenemos un modelo político, social y político profundamente corrupto", ha criticado.

Ante una "realidad tan grave como ésta", ha considerado que la Asamblea debe afrontar, "con toda su importancia y toda la radicalidad, la situación que está viviendo esta comunidad". En este sentido, ha apuntado que valoran "muy positivamente" que sea el Parlamento autonómico sea el que aborde el tema y se plantee por qué se produce la corrupción y qué se puede hacer al respecto.

En cuanto a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que vinculan a Cifuentes con una supuesta financiación ilegal del PP de Madrid, Cedrún ha señalado que ellos consideran que una "persona imputada tiene que dimitir", pero ha precisado que no lo está.

Así, ha relatado que se lo han pedido a la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, y ha añadido que si se confirma el caso de Cifuentes, "tendría que dimitir".

"QUEREMOS QUE TODO ESTO SE DEPURE"

Por su parte, el secretario general de UGT, Luis Miguel López-Reíllo, ha afirmado que "socialmente hay que iniciar un debate porque lo que está sucediendo en Madrid es demasiado grave".

"Venimos de la Gürtel, la Púnica, de Lezo, no sabemos si llegaremos a más temas y queremos saber no solamente si ha habido enriquecimiento personal de presidentes del Gobierno y de diputados, sino si llega a algo más como a una financiación irregular de un partido político", ha defendido.

El secretario general de UGT ha indicado que les parece "muy grave" haya "gente que ha estado quitando muchos servicios públicos y hablando de mamandurrias" y ahora "nos estamos enterando de tramas organizadas con dinero público".

"Queremos que todo eso se depure", ha sostenido López Reíllo, para añadir que desde UGT ven "oportuno" que este tema se debata socialmente. Quieren que otros partidos se unan y ha puesto la vista en Ciudadanos que, a su juicio, "debe retratarse".

Por último, ha considerado que PSOE "debería unirse a una protesta social y ciudadana" porque quedarse fuera no es lo más oportuno. "Creo que no se pueden quedar quietos", ha concluido.

"CIFUENTES NO DEBE SEGUIR SIENDO PRESIDENTA"

Desde Podemos, Ramón Espinar ha considerado que "la foto fija de una Asamblea de Madrid que sigue apoyando a Cristina Cifuentes, claramente, no representa la realidad social en la Comunidad de Madrid" y por lo tanto, ha opinado que "hay un elemento grave de deslegitimación del Gobierno de la Comunidad".

"Cristina Cifuentes no debe seguir siendo presidenta de la Comunidad de Madrid porque los ciudadanos no lo quieren y Cristina Cifuentes no tiene legitimidad para firmar un contrato más en nombre de los ciudadanos de la Comunidad", ha remarcado Espinar, quien también se ha referido a los informes de la UCO.

El diputado autonómico ha afirmado que no tienen "ninguna vocación de emitir juicios de valor sobre el trabajo de la UCO y de los jueces", pero ha explicado que lo que les parece "deleznable es que Cristina Cifuentes, que ha sido delegada del Gobierno en Madrid haya salido a denigrar el trabajo de excelentes funcionarios públicos y profesionales que en la UCO hacen un trabajo encomiable para investigar la corrupción".

"Y que Cifuentes se pase la vida dando salvas a la Guardia Civil y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado salvo cuando le investigan y le pillan con el carrito del helado", ha afirmado a renglón seguido, para decir que entonces "adopta la estrategia de Berlusconi, que es decir que todo el mundo conspira contra ella".

"Estamos asistiendo a la berlusconización de Cristina Cifuentes, que apunta y dispara en círculos contra todo lo que tiene a mano", ha continuado el senador, quien ha señalado que la ve "inquieta". De hecho, ha relatado que ayer en el pleno de la Asamblea "cuando le recordaron que le está investigando la Guardia Civil, pegó un portazo, se fue y perdió una votación". "Que se acostumbre la señora Cifuentes a que se le digan que está investigada por la Guardia Civil porque es la verdad", ha remarcado.

También ha tomado la palabra Lorena Ruiz-Huerta, quien ha considerado que "lo peor que le puede pasar a un país y a un pueblo, en este caso al de Madrid, es que le roben la alegría y el derecho a tener esperanza" y por eso, desde Podemos defienden "que es muy importante" dar un paso para que no se normalice la situación de corrupción".

"Es inaceptable", ha destacado para denunciar que "tenemos a una organización criminal, al partido más corrupto de Europa, de la historia de este país, instalado en las instituciones para saquearlas y en una situación de desgobierno porque el PP de Cifuentes está mas preocupado por esconder sus vergüezas debajo- e la alfombra que en hacer políticas públicas para mejorar la vida de la gente"

En su opinión, esta situación "no se puede normalizar y toca dar este paso más contundente de presentar una moción de censura". Para ello, defienden la presentación de un proyecto alternativo, de manera que la gente vea "que no hay por qué resignarse no solamente a una situación de corrupción, sino de estas políticas injustas que han generado pobreza y desigualdad".

A su juicio, el documento que trasladaron al PSOE contiene propuestas de mínimos y es "sencillo" para ponerse de acuerdo, pero PSOE no se está sumando porque "están mirándose al ombligo, pensando en conflictos internos y haciendo cálculos electorales o de interés".