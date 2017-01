C’S EXIGE QUE TRILLO SEA CESADO “FULMINANTEMENTE” COMO EMBAJADOR, AUNQUE ENTIENDE QUE VUELVA AL CONSEJO DE ESTADO

Etiquetas

El secretario general del Grupo Parlamentario de C’s en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, reclamó este jueves que el todavía embajador de España en Reino Unido, Federico Trillo, deje “de forma inmediata y fulminantemente” de ejercer “cualquier puesto de responsabilidad política”, aunque entendió que pida reingresar en el Consejo de Estado porque no se trata de “un puesto político”.Gutiérrez hizo estas consideraciones en una entrevista en laSexta recogida por Servimedia, después de que Trillo afirmase esta mañana que una vez concluya su mandato en Londres regresará a su puesto en el Consejo de Estado como letrado mayor. “Vuelvo al Consejo de Estado que es mi carrera y de mi futuro ya decidiré yo y, Dios mediante, cuando llegue el futuro”, dijo. “Creemos que debe dejar de forma inmediata y fulminantemente de ejercer cualquier puesto de responsabilidad política y debe ser cesado de forma inmediata”, sentenció el dirigente de la formación naranja, al tiempo que indicó que tras ser cesado tiene “derecho” a volver al Consejo de Estado, ya que ha aprobado una oposición y no se trata de un “puesto político”.Según Gutiérrez, el dictamen que se ha conocido ahora del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares a su regreso de Afganistán en mayo de 2003, cuando Trillo era ministro de Defensa, da ejemplo de que hay “muy poca transparencia” y que la “regeneración democrática ni siquiera ha empezado a dar los primeros pasos”.Por ello, insistió que a la luz de este informe existen “responsabilidades políticas”, porque las jurídicas ya “se han resuelto”. “Esas responsabilidades políticas siguen siendo de plena vigencia porque esta persona sigue ocupando un puesto de responsabilidad política como máximo representante del Gobierno español y en el Reino Unido y creemos que esto no puede ser”, zanjó.