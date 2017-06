MADRID. CIFUENTES: “RAJOY ME HA ARROPADO EN TODO MOMENTO Y SIEMPRE HE NOTADO SU APOYO POLÍTICO Y SU AFECTO PERSONAL”

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo hoy en Fórum Europa, al ser preguntada si se ha sentido arropada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con ocasión del informe de la UCO en el que se le relaciona con un supuesto contrato irregular entre la Asamblea de Madrid y el empresario Arturo Fernández, en su etapa de vicepresidenta del Parlamento regional, que el mandatario español “me ha arropado en todo momento y siempre he notado su apoyo político y su afecto personal”.En el citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Cifuentes explicó que en “momentos difíciles” se ha “sentido arropada” por su partido y destacó que “no hay ninguna acusación de corrupción” contra ella y que no está "siendo investigada”.Dijo que contratos similares a los realizados entre la Asamblea de Madrid y Arturo Fernández “también se hicieron en el Congreso, en La Moncloa -y gobernaba el PSOE-, en UGT e incluso en La Zarzuela”.Por otro lado, al ser preguntada por las declaraciones del consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, en las que recomendó el uso del abanico para combatir el calor, dijo que “todos” los consejeros de su gobiernos cuentan con su “confianza, si no, no lo serían”.Tras manifestar que en Sanidad “se está haciendo un gran trabajo por parte de todos, y sobre todo del personal sanitario”, la presidenta regional afirmó que el consejero “tiene unos días mejores y otros peores, y en los días peores tiene unas frases más afortunadas y otra menos”.Cifuentes dijo que la frase del responsable de Sanidad “fue sacada de contexto” y añadió que “no es una medida que provoque daño a nadie”.A su juicio, “cuando se habla de sanidad, habría que hablar de otros temas como la reducción de las listas de espera”.Por último, al ser preguntada si le gustaría ser la próxima candidata del PP a la Alcaldía de la capital, la presidenta madrileña explicó que lo que le gustaría es “terminar la legislatura y volver a ser candidata a la Comunidad, porque tendría “una gestión que aportar con la que ser valorada por los madrileños”.