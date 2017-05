MADRID. CIFUENTES CONSIDERA QUE LAS SOSPECHAS DE LA UCO SE CENTRAN EN ASPECTOS DE “CARÁCTER ESTRICTAMENTE ADMINISTRATIVO”

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo hoy que el asunto que la relaciona, según la UCO, con un contrato supuestamente irregular de la Asamblea de Madrid con el empresario Arturo Fernández es de “carácter estrictamente administrativo”.En un documento elaborado por el Ejecutivo regional se señala que Cifuentes “participa formando parte de órganos colegiados en aplicación de la normativa legal, donde se han adoptado las decisiones por unanimidad, aplicándose en todo momento los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad”. Tras indicar que “se han seguido en todo momento los criterios de los técnicos”, se concluye que estos “criterios estaban avalados, además, por los representantes de los partidos políticos que formaban parte de la Mesa de Contratación y de la Mesa de la Asamblea, máximo órgano de gobierno del Parlamento regional”. Este escrito se refiere a las informaciones publicadas hoy en las que se relaciona a Cifuentes, con supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid durante los años 2009 y 2011.Asimismo, se expone que “el proceso de contratación al que se hace referencia es totalmente transparente y no responde a ninguna decisión individual”. También se informa de que en la Mesa de Contratación había cuatro técnicos y tres políticos del PP, PSOE e IU.En cuanto a la supuesta relación de Cristina Cifuentes con la adjudicación de la cafetería de la Asamblea en 2009 y 2011, y con Fundescam, se señala que Cifuentes dejó de ser vocal de la Fundación en 2008, un año antes del primero de los concursos objeto de investigación. “De acuerdo con los estatutos, fue designada vocal de Fundescam por el Comité Ejecutivo del PP de Madrid y cesó por el transcurso del tiempo de duración de su mandato, como consecuencia de la celebración del XIV Congreso regional del partido en septiembre de 2008”, según los redactores del escrito, quien consideran que ”durante el periodo en el que formó parte de Fundescam como vocal, no intervino en ninguna de las actividades de la citada fundación, y mucho menos en la toma de decisiones económicas, que corresponden a los vocales apoderados, condición que Cristina Cifuentes no ostentó en ningún momento”.