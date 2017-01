CIUDADANOS PIDE AL PSOE ACTITUD “DE ESTADO” AL MARGEN DE SUS PROCESOS INTERNOS

Etiquetas

La dirección de Ciudadanos pidió este lunes a los dirigentes del PSOE que demuestren que son un “partido de Estado” más allá de sus procesos internos y de quiénes sean los que aspiren a la Secretaría General.En rueda de prensa, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, no quiso entrar a valorar la situación interna del PSOE más allá de juzgarla “complicada” por una “crisis interna” que espera que los socialistas sean capaces de superar. Lo dijo al ser preguntado por el hecho de que sea Patxi López el primero en anunciar que aspira a liderar el PSOE y su posible repercusión en la posición que pueda mantener el partido en el Congreso de los Diputados. “No nos preocupa” que se presente una candidatura u otra, dijo Villegas, sino el hecho de que el PSOE participe “de los grandes acuerdos del país”. A modo de ejemplo, aseguró que su negativa a negociar los Presupuestos Generales del Estado sin siquiera conocer su contenido no es la posición “más edificante” pero no quiso “identificar” esa postura con ninguna candidatura concreta.